Головоломка для гениев: нужно переместить только одну спичку, чтобы исправить ошибку

Головоломки со спичками решать непросто, но очень интересно и полезно. Для поиска ответа нужна вся ваша креативность, ведь просто уметь считать в этом случае будет недостаточно.

УНИАН создал для своих читателей новую увлекательную головоломку. Этот вызов будет по силам только тем, кто умеет мыслить нестандартно и не боится искать новые пути решения проблем.

Готовы проверить себя?

Итак, ниже вы увидите изображение, где спичками выложено равенство 9-7=12. Всего было использовано 19 спичек.

Не нужно быть отличником, чтобы понять, что в равенстве на изображении есть ошибка. Разница этих чисел равна 2.

Ваша задача состоит в том, чтобы подобрать такой способ расположения спичек на изображении, чтобы равенство было математически правильным. Но будьте внимательны: переставлять можно только одну спичку.

Что ж, как вам это задание? Нашли ли вы ответ на эту головоломку?

На самом деле все не так уж и сложно. Достаточно было просто переставить спичку из цифры 9 и с ее помощью создать знак "+" вместо "-".

У вас должно получиться равенство 5+7=12. И оно уже будет математически правильным.

