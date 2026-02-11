Вблизи Чернобыля зафиксировали беременных олених: в чем важность исследования

Наблюдения позволяют специалистам отслеживать состояние популяции, оценивать репродуктивную успешность и изучать адаптацию к сезонным изменениям и климату.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали беременных олених. Об этом рассказали в учреждении и обнародовали фото, на которых можно увидеть этих невероятно милых животных.

"Сейчас наши специалисты все чаще наблюдают на территории заповедника беременных олених. Обычно период беременности у них длится около 230-250 дней, и рождение малышей приходится на май-июнь, когда условия для выживания наиболее благоприятные", - отмечают исследователи.

Они добавляют, что малыши рождаются с характерной пятнистой окраской, которая помогает им маскироваться среди травы. Также говорится, что мать активно оберегает их от хищников.

По словам специалистов, такие наблюдения чрезвычайно ценны, потому что позволяют мониторить состояние популяции, оценивать репродуктивную успешность, изучать адаптацию к сезонным изменениям и климату. Кроме того, имея соответствующую информацию, можно планировать меры охраны, чтобы минимизировать влияние человека на этот критический период жизни животных.

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике

Недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали, как редкая лошадь Пржевальского вышла из леса и пошла по дороге навстречу автомобилю.

Как объяснили исследователи, на зимних дорогах зоны отчуждения время от времени встречаются неожиданные "участники движения", в частности лошади Пржевальского, которые спокойно идут по своим делам. Животные не спешат, внимательно смотрят на дорогу, как будто проверяют, соблюдают ли водители правила дорожного движения. Людей просят притормаживать, чтобы не навредить диким животным.

