В Киев возвращаются 20-градусные морозы, - прогноз (график)

Температура начнется снижаться уже в конце этой недели.

С сегодняшнего дня в Киев пришло потепление и 12 февраля станет еще теплее. Однако такая погода продлится недолго. Данные Украинского гидрометцентра свидетельствуют, что через несколько дней в столице снова могут ударить 20-градусные морозы.

По данным синоптик, в ближайшие дни температура в Киеве будет и днем, и ночью в пределах -2°...+2°. В конце недели, 15 февраля, столбики термометров покажут -3°.

В начале следующей недели вернутся сильные морозы. Днем ожидается -9°...-10°, а к ночи температура в Киеве упадет до -15°...-16°.

Видео дня

Во вторник, 17 февраля, в Киеве станет еще холоднее: столбики термометров покажут -13°...-22°.

Очень холодная погода продлится до середины следующей недели. По прогнозу, 19 февраля температура повысится до +2°, уже перед выходными в течение суток ожидается "плюс".

Отметим, что это ориентировочные расчеты и тенденции, которые могут еще измениться.

Новое похолодание в Украине - что известно

О том, что потепление в Украине неокончательное, говорит и метеоролог Наталья Голеня. По ее данным, говорить о весне пока рано.

В ближайшие дни температура в Украине повысится до оттепели, но 16-19 февраля снова вернутся небольшие и умеренные морозы. Ночью, по ее прогнозу, ожидается -3°...-8°, при прояснениях температура будет опускаться до -10°...-12°. Днем ожидается в пределах от 0° до -5°.

Вас также могут заинтересовать новости: