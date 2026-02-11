Сколько порошка нужно для одной стирки: эксперт назвал точное количество

Также он рекомендовал не использовать капсулы для стирки и ответил почему.

Большинство людей хоть и стирают регулярно, на самом деле используют слишком много порошка для этого.

Об этом сказал Патрик Ричардсон, эксперт в области стирки и стиральных средств, пишет Huffpost. Также он указал, что единственный цикл стирки, который нам когда-либо понадобится - это "экспресс", и что салфетки для сушки - плохая идея.

"Для одной загрузки нужно всего около 2 столовых ложек порошка, чтобы одежда отстиралась", - сказал нам Ричардсон.

"Вот как нужно думать о моющих средствах: немного - это действительно хорошо, потому что оно делает то, что должно делать. Если добавить гораздо больше, то на самом деле все испортится", - объяснил он.

Существует также научное объяснение того, почему использование слишком большого количества моющего средства может привести к тому, что одежда окажется менее чистой.

Ричардсон рассказал, что грязь и микробы отстирываются с одежды и попадают в воду. Они задерживаются в активных веществах порошка, а затем, во время полоскания, смываются в канализацию. Если использовать слишком много порошка, эти активные вещества не смогут полностью выполоскаться и осядут обратно в одежде вместе с гразью.

"Таким образом, большее количество моющего средства означает, что ваша одежда на самом деле грязная", - констатировал специалист.

По этой причине Ричардсон советует не использовать капсулы для стирки.

"Мне не нравятся капсулы, потому что я не люблю, когда нельзя контролировать количество моющего средства. Вам не нужно количество моющего средства, равное одной капсуле для стирки", - объяснил он.

