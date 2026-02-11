Россияне совершили демонстративный полет на Су-30 с ракетами вблизи границ НАТО

Такой самолет перехватили испанские истребители.

Истребитель Су-30СМ2 страны-агрессора демонстративно пролетел вблизи воздушного пространства НАТО, имея кассетные бомбы и противокорабельные ракеты. Об этом сообщил Telegram-канал "Соняшник", передает "Милитарный".

Отмечается, что в конце января испанские истребители EF-18M, выполняющие задачи в Балтийском регионе во время миссии НАТО Baltic Air Policing, перехватили российский самолет, вооруженный двумя противокорабельными ракетами Х-31А и двумя кассетными бомбами РБК-500.

В то же время российский истребитель не имел ракет класса "воздух-воздух", которые необходимы для самообороны или нападения.

"В целом использование боевого вооружения на российских самолетах, которые совершают провокационные маневры вблизи воздушного пространства НАТО, является крайне редким явлением", - добавляют в "Милитарном".

К примеру, в ноябре во время сопровождения борта Ту-134УБЛ истребители Су-30 ВМФ РФ вообще не имели ракетного вооружения.

"Такая практика долгое время сохранялась из соображений минимизации рисков эскалации и своеобразной "перестраховки" - чтобы пилот в критической ситуации не запаниковал и не применил оружие. Впрочем, сейчас, вероятно с целью усиления психологического давления на пилотов НАТО и повышения эффекта от провокаций, российская сторона прибегает к демонстрации силы. При этом возможность прямого столкновения со своей стороны все же исключается - самолет, как и раньше, не оснащен ракетами класса "воздух-воздух"", - объяснили в издании.

Что известно о ракете Х-31А

Тактическая противокорабельная сверхзвуковая ракета Х-31А была создана для поражения боевых надводных кораблей различных классов, а также десантных и транспортных судов, идущих поодиночке или в составе конвоев.

Х-31А можно применять с любого самолета-носителя, который может нести соответствующий контейнер или имеет бортовую систему целевказания.

Ракета может поражать цели на расстояниях от 5 до 70 километров. Стоит отметить, что проводить пуски на таком расстоянии против американских кораблей - откровенное самоубийство. Поражение цели обеспечивается подрывом боевой части после проникновения в корпус при прямом попадании или осколочно-фугасным действием при пролете ракеты над целью", - добавили в "Милитарном".

РБК-500 - что известно

Это советская авиационная кассетная бомба калибра 500 кг, предназначенная для поражения живой силы, легкой бронетехники, техники на стоянках и инфраструктуры на большой площади.

РБК-500 состоит из контейнера, который в воздухе раскрывается и рассеивает десятки или сотни суббоеприпасов.

Также есть варианты с осколочными, противотанковыми кумулятивными, зажигательными и противопехотными боевыми элементами (в частности РБК-500 с ПТАБ-1М или ШОАБ-0,5).

Другие новости об авиации

Ранее эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце ответил, когда закончится срок службы советских самолетов, которые имеет Украина. По его словам, это должно произойти примерно в 2030 году.

В то же время офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский заявил, что если Украина получит Gripen или Rafale, может возникнуть одна серьезная проблема. Он отметил, что для этих самолетов может не хватить пилотов.

"Мы говорим не только о европейских возможностях, но и о наших, украинских. Потому что мы едем по городу и видим плакаты с призывом в различные военные корпуса, но не видим, например, чтобы призывали в авиационные институты, которые обучают пилотов. Условно говоря: "Стань пилотом "Рафаля" в 2030 году", - подчеркнул эксперт.

