Чайная помощь Пунктам несокрушимости: в Киевской области 'Мономах' присоединился к обогреву украинцев

Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы оставить население без электроснабжения и тепла. В зимний период длительные отключения электроэнергии и отопления усложняют бытовые условия для гражданских лиц. Для реагирования на такие ситуации в Украине функционируют Пункты несокрушимости – места временного пребывания людей с возможностью обеспечения базовых потребностей.

В Киевском регионе работает 530 Пунктов несокрушимости, которые вместе с социально ответственным бизнесом готовы принимать людей круглосуточно. Одним из партнеров инициативы является компания "Мономах", которая обеспечивает локации чайной продукцией. В частности, как говорится в сюжете CK Life, для 5 пунктов в городе Бровары была передана очередная партия помощи – 25 000 порций черного цейлонского чая, который используется для бесплатного угощения граждан.

Работа пунктов на местах

Пункты несокрушимости обеспечивают возможность согреться, выпить горячие напитки, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью. Для обеспечения круглосуточного доступа приняты соответствующие решения по смягчению требований комендантского часа.

"Люди заходят просто выпить чай, пообщаться, согреться. На улице зима. У нас есть тепло, Starlink. Все работает", – отмечает Светлана, волонтер Пункта несокрушимости в городе Бровары.

По словам волонтеров, потребность в работе пунктов возрастает в периоды длительных отключений: "Когда люди по три-четыре суток остаются без света и отопления, именно в таких пунктах они имеют возможность получить горячий чай и кофе. А это значит почувствовать, что такое нормальная жизнь, спокойствие и тепло домашней кухни", – говорит Олег, волонтер Пункта несокрушимости в Броварах.

Стоит отметить, что к обеспечению пунктов привлечены также волонтерские организации и благотворительные инициативы. Команда поваров на колесах "Фудтрак. Еда без границ" предоставляет людям питание, а при поддержке партнеров "Мономах" – горячие напитки.

"Когда бизнес сотрудничает с волонтерскими организациями или фондами, это позволяет поддерживать стабильную работу пунктов в кризисных условиях", – отмечает Вера, волонтер UHI.

О практической пользе такой помощи говорят и представители бизнеса.

"Мономах" является неотъемлемой частью украинского общества. Сегодня мы помогаем городу Бровары – пунктам несокрушимости и пунктам обогрева. Передаем по 5 000 пакетов черного цейлонского чая, чтобы жители этого замечательного города могли согреться в такую холодную зиму", – сообщила Клавдия Моргун, менеджер по маркетингу ТМ "Мономах".

Пункты несокрушимости функционируют как места безопасности во время длительных отключений электроэнергии или тепла. Они работают бесплатно и открыты для всех граждан. Их работа в Киевской области обеспечивается совместными усилиями органов власти, волонтеров и социально ответственного бизнеса.