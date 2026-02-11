Келлог предупредил, что сдача Донецкой области станет огромной ошибкой для Украины

Келлог призвал европейские страны осознать свою коллективную силу на фоне войны в Украине.

Бывший спецпосланник США по вопросам Украины, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог выступил с резким заявлением касательно возможных сценариев завершения войны. В то время как на Западе периодически звучат идеи об обмене территорий на мир, Келлог категорически отверг это, указав на фатальные стратегические последствия такого шага.

"Я один из тех, кто не считает, что отдавать земли в Донецке – это правильная идея", – заявил Келлог. По его мнению, любые компромиссы по линии фронта в Донецкой области не остановят оккупантов, а лишь лишат Украину важнейшего оборонительного рубежа, пишет Forbes.

Келлог также затронул роль Европы в завершении войны, утверждая, что европейские страны недооценивают свою коллективную мощь. "Я действительно верю, что европейцы и Европа намного сильнее, чем они думают. Они 75 лет полагались на то, что американцы будут рядом. И мы будем рядом. Мы всегда будем рядом", – сказал он.

Однако экс-спецпосланник США добавил, что растущие возможности Европы могут повлиять на расчеты России: "Если европейцы сплотятся и будут действовать сообща, они станут очень, очень сильной коллективной силой".

Также, отвечая на вопрос о перспективах мира, Келлог заявил, что конфликт, возможно, приближается к решающей фазе. "Я думаю, мы движемся, возможно, к последним стадиям мирного процесса", – отметил он. Генерал предположил, что прогресс может наступить после окончания холодного сезона:

"Украина должна пережить эту зиму, и тогда преимущество вернется к вам. Я думаю, Путин увидит это, и я считаю, что со временем он не сможет продолжать в том же духе".

Келлог противопоставил мотивацию двух армий, подчеркнув, что у Путина армия, состоящая в основном из людей, которым он платит, у Украины есть армия, которая "сражается за свою нацию". Поэтому, по его словам, украинцы, покинувшие страну, должны вернуться. "Им нужно вернуться и бороться за нее [Украину]. И на самом деле они построят Украину лучше, чем она была раньше", - подчеркнул Келлог.

Будущий потенциал Украины, по его словам, очевиден, если посмотреть на технологии и на развитие людей. И сейчас настоящим препятствием на пути к прогрессу все еще является Путин.

Кит Келлог - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Келлог еще раньше обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине. Я считаю, что мы на последних 10 метрах до завершения этого конфликта, думаю, осталось лишь несколько вопросов", - заявил он.

Трамп, в свою очередь, как-то назвал Келлога "идиотом" во время резкой ссоры об Украине. Келлог пытался успокоить союзников, называя себя их "лучшим другом" в администрации США. В то же время сторонники министра обороны Пита Гегсета в частных сообщениях в Вашингтон обвиняли его в том, что он "держит линию против изоляционистов" в Белом доме.

