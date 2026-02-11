Стало известно, когда выйдет продолжение легендарного фильма 'Мумия'

Создатели уже утвердили актеров на главные роли.

Известные актеры Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс официально возвращаются в продолжение легендарной ленты "Мумия".

Как отмечает издание Variety, компания Universal Pictures подтвердила эту информацию и рассекретила дату премьеры фильма. Итак, новая "Мумия" выйдет на большие экраны 19 мая 2028 года.

Режиссерами приключенческого фильма будут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Продюсер Шон Дэниел, который работал над каждой частью франшизы, также возвращается к работе. К слову, в свое время "Мумия" была настоящим кассовым хитом.

Интересно, что детали сюжета пока держатся в секрете, но известно, что главные роли искателя приключений Рика и египтолога Эвелин точно сыграют Фрейзер и Вайс. Они уже подписали соответствующие соглашения на съемку. Кстати, Брендан будет также исполнительным продюсером будущего фильма.

Что известно о фильме "Мумия"

Приключенческий боевик, в котором группа искателей сокровищ случайно пробуждает египетского жреца-мумию, вышел впервые в 1999 году. Позже он возвращается к жизни, чтобы воскресить свою возлюбленную и отомстить тем, кто нарушил его покой. Однако начинаются опасные мистические события. Поэтому герои должны остановить мумию и спасти мир. К слову, лента была номинирована на "Оскар" и BAFTA.

