LAUD вышел на связь после резонансного заявления LELÉKA о передаче ему кубка

Певец обратился и к сопернице, и к украинцам.

Серебряный призер Нацотбора на "Евровидение-2026", артист LAUD вышел на связь после резонансного заявления победительницы LELÉKA по поводу передачи ему кубка.

Как писал УНИАН, накануне LELÉKA призналась, что хочет передать кубок LAUD, за которого сама болела и была убеждена, что именно он одержит победу:

"Первая мысль, с которой я проснулась - LAUD настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала: "Почему я, почему не он?". И может, можно как-то передавать кубки".

После этого неожиданного заявления LAUD вышел на связь в соцсети Threads, обратившись и к сопернице, и к украинцам:

"Нацотбор завершился, и у Украины есть свой представитель. Искренне желаю LELÉKA достойно пройти этот путь и справиться со всеми вызовами - ей сейчас точно нужна наша поддержка. Поддержка артиста - это о единстве и уважении друг к другу, это важно".

Напомним, как ранее писал УНИАН, Виктория Лелека LELÉKA не верила, что сможет занять первое место на Нацотборе "Евровидения-2026".

