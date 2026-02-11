'Наша цель – запустить завод и вернуть трудовой коллектив': Горбуненко объяснил мотивацию АГТ к приватизации ОПЗ

Мотивация компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) в приватизации Одесского припортового завода заключается не в спекулятивной перепродаже актива или решении старых долговых проблем предприятия, а в восстановлении производства, возвращении трудового коллектива и реализации промышленного потенциала завода.

Об этом заявил партнер АГТ Александр Горбуненко в эфире Юрия Романенко, отвечая на вопрос о причинах заинтересованности компании в приватизации ОПЗ.

По словам Горбуненко, компания исходит из практического опыта многолетней работы на заводе:

Видео дня

"Для нас целью приобретения является не решение старых долговых проблем завода, а запуск предприятия, возвращение трудового коллектива на свои рабочие места, обеспечение валютной выручки для страны и реализация того потенциала, который есть у предприятия".

Он добавил, что АГТ осознает сложность долгового вопроса, однако рассматривает его как элемент переговоров в случае стабильной работы предприятия.

"Мы понимаем, что вопрос долговых обязательств также должен быть решен, но в случае прогнозируемого объема производства и возможности планирования финансовых показателей вести диалог с кредиторами значительно проще", – отметил Горбуненко.

Горбуненко подчеркнул, что у компании есть опыт перезапуска ОПЗ в 2019 году после длительного простоя, когда АГТ заключила договор на поставку давальческой сырья для завода. В течение 2019-2021 годов АГТ обеспечила поставку почти 1,5 млрд кубометров газа, что позволило произвести около 2 млн тонн продукции. По словам партнера АГТ, именно этот опыт свидетельствует, что завод может быть экономически эффективным при правильной модели управления.

По словам Горбуненко, дальнейшая судьба ОПЗ должна определяться не политическими дискуссиями, а экономической логикой, способностью предприятия работать и приносить результат государству, региону и аграрному сектору.

В АГТ настаивают, что ключевым фактором успешной приватизации должна стать не продажа "неработающего актива", а создание условий для запуска производства, восстановления инвестиционной привлекательности завода и формирования настоящей конкуренции между инвесторами.

Именно это, отмечают в компании, позволит государству получить более высокую стоимость актива, стабильные налоговые поступления и вернуть стратегическое предприятие к роли одного из опорных элементов продовольственной безопасности страны.

В ноябре 2025 года приватизационный конкурс по ОПЗ был отменен, а компания АГТ не была допущена к нему из-за, как отмечают в АГТ, искусственных препятствий. Следующая попытка приватизировать ОПЗ состоится в 2026 году.