Что есть, чтобы уменьшить опасный жир на животе: ответ ученых

Растворимая клетчатка и бета-глюкан делают овсянку эффективным продуктом в борьбе с внутренним жиром.

Не весь жир одинаково влияет на здоровье. Висцеральный жир, который окружает внутренние органы, повышает риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Подкожный жир менее опасен, поэтому уменьшение именно висцерального жира важнее, чем просто снижение веса. Об этом говорится в исследовании "Патофизиология ожирения", пишет Eating Well.

Несмотря на популярность низкоуглеводных диет, исследования, опубликованные в журнале Cell Reports Medicine, показывают, что они не дают выраженного эффекта в борьбе с висцеральным жиром. При этом специалисты выделяют один особенно полезный источник углеводов - овсянка.

Какой продукт сжигает жир на животе - подробности

Как сообщается, в половине стакана овсяных хлопьев около 4 г клетчатки, из которых значительная часть – растворимая. Она образует гелеобразную массу, помогает снижать уровень "плохого" холестерина, стабилизирует сахар в крови и уменьшает воспаление. Всё это связано с уменьшением накопления висцерального жира. Данные подтверждены исследованием "Влияние пищевых волокон на общее состояние здоровья".

Овёс особенно богат бета-глюканом – видом растворимой клетчатки, который поддерживает здоровье кишечника и обмен веществ. Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие продукты с бета-глюканом, теряют больше висцерального жира.

Кроме этого, клетчатка питает полезные бактерии кишечника. Здоровый микробиом снижает хроническое воспаление и улучшает жировой обмен, что может препятствовать накоплению жира вокруг органов.

Дополнительные рекомендации

Питайтесь регулярно и сбалансированно, сочетая углеводы с белками и полезными жирами.

Выбирайте качественные углеводы: цельные злаки, фрукты, овощи.

Добавьте кардионагрузки – бег, плавание, велосипед или интервальные тренировки.

Следите за сном и уровнем стресса, так как избыток кортизола способствует накоплению висцерального жира.

Овсянка – один из лучших продуктов для поддержки снижения висцерального жира благодаря бета-глюкану, клетчатке и способности надолго насыщать. В сочетании с активностью и режимом сна она помогает улучшить метаболическое здоровье.

