Афера на миллионы. В Украине орудуют дельцы, которые похищают зерно у фермеров

Из-за войны, сложной логистики, разрушенных портов Великой Одессы и низких цен на внутреннем рынке, агропроизводители могут стать легкой добычей для мошенников.

Сразу три агропредприятия Киевской и Житомирской областей - ЧП "Сосновая", ЧСП "Бегунь" и ООО "Агро Континенталь" были обмануты мошенниками, которые выстроили целую схему выманивания, а фактически - похищения зерна у агропроизводителей.

Еще в 2023 году к руководству одной из агрокомпаний обратился Александр Балабан, который назвался представителем трейдерской компании, помогающей аграриям экспортировать зерновые.

История развивалась "как по книге", потому что главное - завоевать расположение клиента. Первый контракт, заключенный с британской (по регистрации) компанией-нерезидентом "AXIS TRADE LTD" (Гибралтар / SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773) прошел почти без проблем. Аграрии поставили 31,5 тыс. тонн кукурузы стоимостью более 5 млн долларов и сразу же получили первые оплаты. Но, к сожалению, они же и были последними.

Видео дня

В результате убытки компаний ПСП "Бигунь" и ООО "Агро Континенталь" составили более миллиона долларов. Более того, мошенники еще похитили около 3000 тонн кукурузы.

Пострадавшие подали заявление в правоохранительные органы. Бориспольское районное управление полиции зарегистрировало уголовное производство №12024111100001373. Юристы пострадавших компаний выиграли суд в Киеве против "AXIS TRADE LTD" в марте 2025 года.

Но оказалось, что это - пустая победа. Как выяснилось, компания-нерезидент была типичной "пустой оболочкой" (shell company), активы из которой, вероятно, давно выведены. Организаторы схемы, рассчитывая именно на это, остаются в тени. Однако их имена известны. Это организаторы махинации - Александр Балабан, Илья Кошевой, Арсентий Луцкий, Артем Атамасья и исполнители - Сергей Ясинский и Евгений Гупаленко.

Представители аграрных ассоциаций требуют от правоохранителей привлечь к уголовной ответственности непосредственных организаторов аферы с похищением зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: