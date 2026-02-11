Никифоровку и Бондарное контролируют Силы обороны: военные опровергли данные аналитиков

Оккупанты пытаются продвигаться, но украинская разведка и ударные дроны противодействуют им.

На Краматорском направлении подразделения Группировки войск (ГВ) "Восток" удерживают рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное.

Об этом говорится в заявлении Группировки в ответ на сообщение аналитиков проекта DeepState, которые вчера вечером отмечали, что россияне оккупировали Бондарное и продвинулись в Никифоровке.

Также в ОВ "Восток" отметили, что ликвидировано проникновение россиян в Приморском и Лукьяновском.

Военные отметили, что оккупанты пытаются продвигаться вперед, но "эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют захватчикам ни единого шанса".

"Никифоровка и Бондарное под нашим контролем. Просьба верить официальным источникам!", - призвали в УВ "Сход".

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что захватчики не оставляют попыток вытеснить Силы обороны Украины с позиций в Покровско-Мирноградской агломерации. По его словам, враг рассматривает это направление как плацдарм для выхода к Славянску и Краматорску Донецкой области.

Ранее издание The New York Times писало, что, по мнению военных экспертов и независимых наблюдателей, уже в ближайшие месяцы оккупанты смогут достичь своей цели и захватить три стратегически важных города - Гуляйполе, Покровск и Мирноград.

