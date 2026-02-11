Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 миллиардов

60 млрд евро будет выделено на закупку военного оборудования.

Европейский парламент поддержал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Как сообщается на сайте Европарламента, депутаты проголосовали за три законодательных акта, позволяющих Украине получить кредит в размере 90 миллиардов евро, поскольку она сталкивается с продолжением агрессии со стороны России.

Отмечается, что из этой суммы 30 миллиардов евро будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку. При этом 60 миллиардов евро потратят на укрепление оборонных возможностей Украины и поддержку закупки военного оборудования, что обеспечит своевременный доступ к критически важным оборонным продуктам. Закупать оружие будут преимущественно у оборонных предприятий Украины, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Кредит будет финансироваться за счет совместных заимствований Евросоюза на рынках капитала и гарантироваться "резервом" долгосрочного бюджета ЕС, а расходы на обслуживание долга будут покрываться из ежегодных бюджетов блока. Комиссия оценила расходы на обслуживание долга примерно в 1 млрд евро на 2027 год и примерно в 3 млрд евро в год, начиная с 2028 года. Украина будет обязана погасить основную сумму займа после получения от России репараций за войну.

После официального принятия решения Советом Евросоюза первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

Кредит на 90 миллиардов евро для Украины - главные новости

В начале февраля Евросоюз после длительных споров по деталям принял механизм кредитования Украины в размере 90 млрд евро на ближайшие два года. Соглашение предусматривает направление 60 млрд евро на военную помощь, 30 млрд евро - непосредственно на бюджетные расходы Украины. Проценты по кредиту будет платить Евросоюз. Возвращать кредит Украина должна только после того, как Россия выплатит репарации.

Три страны отказались от финансирования Украины - это Венгрия, Словакия и Чехия. Остальные 24 из 27 членов ЕС - выделят средства.

Пункт, на котором настаивала Франция, в общем случае одобрен: оружие будут покупать преимущественно у производителей из Украины и ЕС. В других странах - только в случае неотложной необходимости.

