Известная продюсер эмоционально высказалась о Руслане после Нацотбора на 'Евровидение-2026'

Алена публично поддержала финалиста конкурса, который занял второе место.

Известная украинская продюсер Алена Мозговая раскритиковала певицу Руслану.

Не секрет, что артистка была в этом году в составе звездного жюри Нацотбора на "Евровидение-2026". Руслана публично поддержала LELÉKA, а вот певцу Laud, занявшему второе место с песней "LIGHTKEEPER", советовала быть "менее фирменным". На эти комментарии продюсер эмоционально отреагировала в своем Instagram.

"Увидела совет Русланы Лауду о "не надо здесь этой фирмы..." Действительно, нах*ра нам фирма на "Евровидении"? Да и вообще в Украине... Давайте будем всю жизнь прыгать и кричать: "Гей-гей-гей", - написала Елена.

Видео дня

Мозговая решила поддержать Laud и подчеркнула, чтобы он не останавливался покорять мировую сцену.

"Лауд, ты крутой фирман и слава Богу, что это так! Вперед за Грэмми", - отметила продюсер.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк публично поддержал Руслану на фоне скандала на Нацотборе. Продюсер написал, что он также много раз был членом жюри на различных конкурсах и не боялся выражать свою позицию по отношению к участникам.

Вас также могут заинтересовать новости: