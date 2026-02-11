Спутники зафиксировали новую технику в Беларуси, вероятно, для развертывания 'Орешника', - СМИ

Вблизи территории центрального военного объекта появилось около 25 военных машин разных размеров и типов.

На бывшем военном аэродроме "Кричев-6" в Беларуси продолжается активное развертывание военной базы. На спутниковых снимках зафиксирована техника, вероятно, из состава ракетного комплекса "Орешник", а также новое оборудование и здания.

Об этом сообщает "Радио Свобода". В частности, на спутниковом снимке от 9 февраля 2026 года видно 6 машин на территории центрального военного городка, которые могут принадлежать ракетному комплексу "Орешник". Их размеры и пропорции соответствуют тем, что ранее показывали министерства обороны РФ, но точный тип машин пока невозможно определить, поскольку для этого нужны изображения лучшего качества.

Для всех шести машин строятся два ангара, на фото видны тени металлических конструкций над ними. Также снимки показали, что вблизи территории центрального военного объекта появилось около 25 военных машин разных размеров и типов, несколько земляных валов, а также здание пока непонятного назначения. По периметру военной площадки можно увидеть 4 башни пока также непонятного назначения.

Видео дня

Иван Кричевский, военный эксперт по вопросам вооружения украинского издания Defence Express и солдат 413-го полка Рейдовых войск беспилотных систем отметил, что на спутниковых снимках действительно могут быть машины, связанные с российским ракетным комплексом "Орешник", но обратил внимание на важный нюанс:

"То, что Россия разворачивает военную инфраструктуру в Беларуси для размещения ракетного комплекса "Орешник" – это факт. То, что там уже есть отдельные компоненты для обеспечения работы баллистических ракет средней дальности "Орешник", – это также факт. В то же время нельзя исключать, что россияне могут таким образом создавать фальшивые военные позиции. И это может быть одной из таких фальшивых позиций".

В то же время Кричевский считает, что создание как фейковых, так и замаскированных реальных боевых позиций может быть частью долгосрочного плана и критерием подготовки к развертыванию Россией через несколько лет полноценного ракетного полка с как минимум девятью пусковыми установками.

Удары по полигону "Капустин Яр"

Как сообщал УНИАН, по результатам ударов по российскому полигону "Капустин Яр" было подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности.

На Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны России в Астраханской области также подтверждено повреждение монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко считает, что удар по "Капустиному Яру" является чрезвычайно важным, ведь была разведывательная информация о подготовке запуска оттуда ракеты "Орешник" по территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: