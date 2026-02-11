'Чудо-оружие', которое не спасло Рейх: 5 самых безумных военных проектов Гитлера

Диктатор с усами любил все гигантское, поэтому вместо эффективной артиллерии армия часто получала монстров, способных передвигаться только по рельсам.

Нельзя отрицать, что у немцев во времена Третьего рейха были огромные амбиции, которые часто выливались в создание диковинных машин в рамках программы Wunderwaffe ("чудо-оружие"). Немецкий диктатор Гитлер был не из тех лидеров, кто довольствуется обычной артиллерией – ему подавай самое большое орудие из когда-либо построенных, которое можно было передвигать только по рельсам!

Это и многое другое создавали немецкие инженеры, и результат часто оказывался либо катастрофическим, либо совершенно непрактичным, пишет SlashGear. Это не значит, что немцы не создавали по-настоящему впечатляющую военную технику – они подарили миру первые современные боевые ракеты (знаменитая Фау-2) и первый одномоторный реактивный истребитель.

На протяжении всей Второй мировой войны военная машина Третьего рейха сеяла хаос в Европе и Африке, и во многих случаях немцы пытались использовать инновационные средства для достижения своих целей. Некоторые из них сработали, другие – определенно нет. И хотя из недр Рейха вышло много безумных военных машин, эти пять входят в число самых нелепых, хотя их концепции были удивительно здравыми, даже если исполнение подкачало.

Орудие "Густав" было самым большим в истории

Хотя фюрер любил все чрезмерно большое, ничто не сравнится с Schwerer Gustav ("Тяжелый Густав") – самым крупным орудием, когда-либо использовавшимся в бою. Разработка началась в конце 1930-х годов с создания осадного артиллерийского орудия, которое было настолько массивным, что для его перемещения требовались рельсы. Целью "Густава" было прорвать линию Мажино – сильно укрепленную границу Франции с Германией. К несчастью для французов, немцы обошли линию Мажино через Бельгию и Нидерланды, сделав "Густав" ненужным.

Тем не менее, это было действующее железнодорожное орудие, и немцы с радостью его использовали. Массивное оружие весило 1350 тонн и применялось против Советского Союза в битве за Севастополь. Характеристики орудия были несравненными и остаются таковыми. Ствол длиной 32,5 метра стрелял бронебойными или фугасными снарядами диаметром 80 см и длиной 3,6 метра. У него была ужасная скорострельность: всего один выстрел каждые 30–45 минут.

Для перемещения и сборки "Густава" требовалось огромное количество людей и три дня времени. Для обслуживания и стрельбы было нужно 250 человек, а для сборки и установки на позицию – более тысячи. Его также сопровождала зенитная артиллерия для защиты от атак с воздуха. Самой впечатляющей особенностью орудия была дальность стрельбы – 47 км. В конечном итоге "Тяжелый Густав" был эффективен, но его использование было непрактичным для постоянных боев, и он сделал всего несколько десятков выстрелов.

Германия разработала "Ветровую пушку"

Использование самолетов в бою началось еще в 1911 году во время Итало-турецкой войны, но ко Второй мировой войне воздушная война стала одним из решающих элементов конфликта. Завоевание превосходства в воздухе было приоритетом как для немцев, так и для их врагов. Наземная ПВО состояла из зенитной артиллерии, стрелявшей шрапнелью на заданных высотах, но это не всегда было эффективно.

Немцы проводили исследования альтернативных методов противовоздушной обороны, включая использование самого воздуха в качестве оружия. Вы можете не считать порывы воздуха особо опасными, но у немцев были большие надежды на конструкцию их Windkanone ("Ветровая пушка"). Оружие состояло из большого наклонного ствола, который можно было нацелить в определенную точку в небе. Воспламенение смеси водорода и кислорода создавало мощный порыв воздуха, направленный через ствол.

Испытания подтвердили концепцию, хотя и не против летящих самолетов. Ветровая пушка успешно разбила деревянную доску на расстоянии 200 метров, что впечатляло. К сожалению для конструкторов, использовать ее против быстро движущегося самолета оказалось не так практично, как против неподвижного куска дерева. Несмотря на это, орудие установили на мосту через реку Эльба, но ему так и не удалось сбить ни одной цели.

Немцы использовали кривой ствол, чтобы стрелять из-за угла

С момента изобретения огнестрельного оружия страны работали над совершенствованием его конструкции, и одной из самых желанных модернизаций всегда была возможность стрелять из-за угла. Это устраняет опасность для стрелка, но на самом деле спроектировать такое оружие – задача не из легких, так как пули лучше всего летят только через прямой ствол.

Немцы создали Krummlauf ("Кривой ствол") как насадку для штурмовой винтовки Sturmgewehr 44. Насадка поставлялась с перископом, который позволял стрелку заглядывать за угол, чтобы видеть свою цель. Изогнутый ствол технически работал и был относительно эффективен с изгибами в 30 и 90 градусов, хотя широко производилась только 30-градусная модель. Главной проблемой было то, что кривой ствол приводил к перегреву, сокращая срок службы оружия.

Температура ограничивала общее количество выстрелов, которые можно было сделать через Krummlauf. Версия на 30 градусов выдерживала около 300 выстрелов, в то время как более изогнутые варианты были еще более ограниченными. Кроме того, пули часто разрушались еще до вылета из ствола, а точность оружия была низкой. Несмотря на эти ограничения, оружие использовалось и вдохновило на создание множества копий и современных аналогов.

Karl-Gerät – массивная осадная мортира

Любовь фюрера ко всему до смешного огромному проявилась в нескольких бронетанковых проектах, которые бросали вызов здравому смыслу. Одной из таких машин была самоходная осадная мортира Karl-Gerät, способная стрелять гигантскими снарядами. Каждый "Карл" весил от 124 до 139 тонн в зависимости от конфигурации и щеголял массивным стволом длиной 6 метров калибра 600 мм. Это позволяло Karl-Gerät стрелять мощными боеприпасами на расстояние около 4 км для 600-мм ствола или 10 км для 540-мм версии.

Снаряды для "Карла" весили до 2170 кг, а более легкие боеприпасы – чуть больше половины этого веса. До конца войны Германия построила семь установок Karl-Gerät, и шесть из них участвовали в боевых действиях, включая Арденнскую операцию, битву за Ремаген, а также в нескольких местах в Польше и Советском Союзе (в том числе в Украине, при осаде Севастополя).

Хотя Karl-Gerät доказал свою эффективность как оружие для стрельбы с закрытых позиций, он не использовался по прямому назначению – для прорыва линии Мажино. Кроме того, для его работы требовалось гораздо больше, чем одна машина. Максимальная скорость установки составляла всего 10 км/ч, что требовало перевозки на железнодорожных платформах к месту боя.

Своим ходом она передвигалась только для незначительной смены позиции, а для перевозки боеприпасов требовались тяжелые платформы, кран и модифицированные танки. Это делало его непрактичным в большинстве сражений и служит еще одним примером того, как немцы создавали слишком громоздкое оружие для задач, которые могли бы решить более компактные и эффективные средства.

Немцы планировали использовать Солнце как оружие

Хотя немцы никогда не уклонялись от создания поистине массивных машин, некоторые из них находились далеко за гранью возможного, несмотря на теоретическую эффективность. Sonnengewehr ("Солнечная пушка") – это система оружия, которая была спроектирована, но так и не реализована. Также называемая гелиопушкой, Sonnengewehr представляла собой теоретическую космическую станцию, разработанную на основе концепции немецкого физика Германа Оберта в 1929 году.

Во время Второй мировой войны предложение о создании "Солнечной пушки" стряхнули с полки, и были составлены планы по созданию устройства. В случае реализации "Солнечная пушка" стала бы частью орбитальной космической станции на высоте 8200 км (5100 миль) над поверхностью Земли. Используя огромное зеркало из металлического натрия площадью 9 квадратных километров (3,5 кв. мили), "Солнечная пушка" могла бы концентрировать солнечную энергию и направлять ее через фокусирующий механизм на цель.

Теоретически "Солнечная пушка" могла бы кипятить океаны или уничтожать целые города, поэтому немцы надеялись ее построить. Несмотря на это, они прекрасно осознавали свои ограничения и полагали, что смогут создать Sonnengewehr в течение столетия. Это может показаться долгим сроком, но у Третьего рейха были грандиозные цели мирового господства, поэтому в общем масштабе их планов "Солнечная пушка" была сложной, но возможной перспективой будущего.

