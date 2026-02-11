Атмосферный фронт испортит погоду в Украине 12 февраля

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильном ветре и осадках в ряде областей.

В четверг, 12 февраля, погода в Украине продолжит меняться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности, из-за деятельности и близости теплого атмосферного фронта пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет преобладать облачная погода, однако без существенных осадков.

"Ветер будет южный порывистый, часто сильный, осторожно!" - предупредила эксперт по погоде.

Температура воздуха ночью, по ее данным, повысится до +2...-3 градусов, в восточной части еще будут морозы -5...-12 градусов.

Днем в четверг столбики термометров будут колебаться около +1...+4 градусов, на юге и западе Украины +4...+8, в Крыму до +10 градусов.

В Киеве 12 февраля будет ветрено и влажно. Ночью ожидается около нуля, а днем +1...+3 градуса.

"Учитывая оттепель, особенно тщательно подбирайте обувь, чтобы не промочить ноги, обязательно еще шапки и шарфы - сильный ветер", - посоветовала Наталья Диденко и предупредила, что ходить нужно подальше от домов, ведь могут падать снег и сосульки.

"Пока в Украине будет теплая влажная погода, вероятно ближайшее колебание в сторону похолодания (нормального, умеренного) - с понедельника, с 16 февраля", - резюмировала она.

