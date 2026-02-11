Украинцы озвучили приемлемый уровень зарплаты: сколько хотят зарабатывать

Украинцы озвучили наиболее желаемый уровень заработной платы. Так, большинство опрошенных, а это 34%, озвучили диапазон в 20–30 тысяч гривень.
Согласно аналитике портала OLX Работа, которая находится в распоряжении УНИАН, на втором месте для 29% опрошенных приемлемый уровень зарплаты - 10-20 тыс. грн.
Ровно 20% ориентируются на доход в диапазоне 30–50 тыс. грн, а 11% хотели бы зарабатывать 50 тыс. грн и более. В то же время заработную плату до 10 тыс. грн как приемлемую рассматривают только 6% респондентов.
Отмечается, что при выборе работы для украинцев важен не только уровень заработка. Ровно 55% опрошенных отметили важность хороших отношений в коллективе и поддержки со стороны руководства.
Среди других критериев:
- баланс между работой и личной жизнью – 48%;
- гибридный или гибкий график работы – 44%;
- конкурентный уровень заработной платы – 35%;
- надежность и стабильность компании – 41%;
- социальные гарантии (больничные, отпуска, медицинское страхование) – 29%;
- официальное трудоустройство – 28%.
Еще 22% обращают внимание на карьерный рост и развитие, а 21% – на возможности обучения и повышения квалификации за счет компании. Возможность полностью работать удаленно важна для 21% респондентов.
В то же время наименьшее влияние на выбор работы имеют нефинансовые и ценностные факторы. Социальную ответственность компании, в частности поддержку ВСУ, назвали важной 12% опрошенных, ценности, корпоративную культуру и миссию компании – 11%, а наличие официального бронирования – только 7%.
Планы по смене профессии
Кроме того, среди опрошенных 26% заявили, что планируют сменить профессию, сферу деятельности или специализацию в 2026 году, еще 60% ответили "возможно", тогда как 14% точно не рассматривают такой сценарий.
Главной мотивацией для потенциальной смены профессии остается желание получать более высокую заработную плату, об этом сообщили 72% опрошенных.
Среди других причин:
- вынужденное изменение из-за внешних обстоятельств (война, сокращение, закрытие компании) – 31%;
- интерес к новой отрасли и желание самореализации – 28%;
- эмоциональное или профессиональное выгорание – 25%;
- переезд или изменение жизненных обстоятельств – 20%;
- отсутствие перспектив развития в текущей сфере – 19%;
- потеря интереса к текущей профессии – 13%.
Наиболее перспективными сферами для работы большинство украинцев считают торговлю и продажи – 55%. На втором месте оказались маркетинг, реклама и PR – 22%, а на третьем – клининг и домашний персонал (20%).
Также среди перспективных направлений респонденты отмечают: транспорт и логистику (13%), производство и инженерию (также 13%), образование и науку (12%), здравоохранение (11%).
Работа в Украине – главные новости
По данным портала OLX Работа, в конце прошлого года медианная зарплата по Украине составляла 25 тыс. грн (583 долл.). Рост за год составил 23%.
В январе сообщалось, что лидерами по спросу на работу остаются разнорабочие и строители, а среди студентов - вакансии с частичной занятостью. Медианные зарплаты колебались от 10 до 65 тысяч гривен.