Украинцы озвучили приемлемый уровень зарплаты: сколько хотят зарабатывать

Среди опрошенных каждый четвертый планирует сменить профессию, сферу деятельности или специализацию в этом году.

Украинцы озвучили наиболее желаемый уровень заработной платы. Так, большинство опрошенных, а это 34%, озвучили диапазон в 20–30 тысяч гривень.

Согласно аналитике портала OLX Работа, которая находится в распоряжении УНИАН, на втором месте для 29% опрошенных приемлемый уровень зарплаты - 10-20 тыс. грн.

Ровно 20% ориентируются на доход в диапазоне 30–50 тыс. грн, а 11% хотели бы зарабатывать 50 тыс. грн и более. В то же время заработную плату до 10 тыс. грн как приемлемую рассматривают только 6% респондентов.

Отмечается, что при выборе работы для украинцев важен не только уровень заработка. Ровно 55% опрошенных отметили важность хороших отношений в коллективе и поддержки со стороны руководства.

Среди других критериев:

баланс между работой и личной жизнью – 48%;

гибридный или гибкий график работы – 44%;

конкурентный уровень заработной платы – 35%;

надежность и стабильность компании – 41%;

социальные гарантии (больничные, отпуска, медицинское страхование) – 29%;

официальное трудоустройство – 28%.

Еще 22% обращают внимание на карьерный рост и развитие, а 21% – на возможности обучения и повышения квалификации за счет компании. Возможность полностью работать удаленно важна для 21% респондентов.

В то же время наименьшее влияние на выбор работы имеют нефинансовые и ценностные факторы. Социальную ответственность компании, в частности поддержку ВСУ, назвали важной 12% опрошенных, ценности, корпоративную культуру и миссию компании – 11%, а наличие официального бронирования – только 7%.

Планы по смене профессии

Кроме того, среди опрошенных 26% заявили, что планируют сменить профессию, сферу деятельности или специализацию в 2026 году, еще 60% ответили "возможно", тогда как 14% точно не рассматривают такой сценарий.

Главной мотивацией для потенциальной смены профессии остается желание получать более высокую заработную плату, об этом сообщили 72% опрошенных.

Среди других причин:

вынужденное изменение из-за внешних обстоятельств (война, сокращение, закрытие компании) – 31%;

интерес к новой отрасли и желание самореализации – 28%;

эмоциональное или профессиональное выгорание – 25%;

переезд или изменение жизненных обстоятельств – 20%;

отсутствие перспектив развития в текущей сфере – 19%;

потеря интереса к текущей профессии – 13%.

Наиболее перспективными сферами для работы большинство украинцев считают торговлю и продажи – 55%. На втором месте оказались маркетинг, реклама и PR – 22%, а на третьем – клининг и домашний персонал (20%).

Также среди перспективных направлений респонденты отмечают: транспорт и логистику (13%), производство и инженерию (также 13%), образование и науку (12%), здравоохранение (11%).

Работа в Украине – главные новости

По данным портала OLX Работа, в конце прошлого года медианная зарплата по Украине составляла 25 тыс. грн (583 долл.). Рост за год составил 23%.

В январе сообщалось, что лидерами по спросу на работу остаются разнорабочие и строители, а среди студентов - вакансии с частичной занятостью. Медианные зарплаты колебались от 10 до 65 тысяч гривен.

