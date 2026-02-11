В ТЦК объяснили, почему их сотрудники могут закрывать лицо во время проверки документов

Большинство видео с конфликтами с участием работников ТЦК не показывают с самого начала, отметил Роман Истомин.

Если военнослужащие ТЦК во время проведения мероприятий оповещения снимают свой шеврон - это может свидетельствовать о нарушении ими формы одежды, рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин.

"Когда военнослужащие ТЦК и СП подходят для проверки документов, они представляются и показывают свои документы. Сколько я видел случаев с начала общения – они всегда начинаются так. Все видео, которые я видел с конфликтами – они почему-то начинаются с середины или даже с конца, когда уже идет сам конфликт. Но нужно понимать, что конфликт не начинается на пустом месте", – сказал Истомин в эфире "Радио Свобода", комментируя рост жалоб на ТЦК и СП в Украине.

На вопрос журналистки, фиксировал ли он нарушения работников ТЦК, которые закрывают свое лицо различными средствами во время проверки документов у военнообязанных, Истомин ответил:

"Я считаю, что военнослужащий – он человек. И он может иметь желание, чтобы его лицо не показывали в соцсетях".

Нарушения со стороны ТЦК – что известно

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине за три года более чем в 300 раз возросло количество жалоб на нарушения. По его словам, только в течение 2025 года поступило 6127 соответствующих жалоб.

Истомин, комментируя эти цифры, заявил, что странно сравнивать мобилизацию в 2022 и 2025 годах. Поскольку в начале полномасштабного вторжения граждане жаловались на ТЦК преимущественно из-за нежелания брать их на военную службу, то сейчас жалобы совсем другие.

