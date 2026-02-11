LELÉKA отреагировала на критику ее конкурсной песни в сети: 'Выбор зависел не от меня'

Певица пояснила, что на самом деле подавала на рассмотрение организаторам две композиции.

Победительница нынешнего Национального отбора на "Евровидение" Виктория Лелека (LELÉKA) ответила на критику сети ее конкурсной песни.

Напомним, 7 февраля она выступила с композицией "Ridnym". Тогда по решению жюри и зрителей LELÉKA одержала победу и теперь поедет представлять Украину на международный песенный конкурс в Вену. Однако некоторые зрители не поняли выбор песни исполнительницы. В частности, писали, что стоило выбрать другую из репертуара артистки, ведь эта якобы "дает ложный светлый и правильный образ нашей страны". Но, как передает корреспондент УНИАН, певица объяснила на встрече с поклонниками в одном из киевских книжных магазинов, что подавала на конкурс еще одну песню.

"На самом деле, выбор, какая песня пойдет на Нацотбор, зависел не от меня. Потому что я подалась на "Евровидение" именно с композицией "Donbas Girl". Я подала две абсолютно разные песни. И я очень надеялась, что это будет "Donbas Girl", потому что она больше для меня актуальна и соответствует той атмосфере, в которой мы живем, когда у нас есть очень много причин для мрачных эмоций. В ней еще больше искренности, злости, но в художественной форме. Но я получила отзыв, что эта песня слишком андеграундная, слишком депрессивная и не подходит", - отметила артистка.

И хотя, по словам LELÉKA, она не согласна с таким решением, все же надеется, что в будущем ей будет легче отстоять мнение о собственном творчестве.

"Я no name, непопулярная артистка для широкой публики, и поэтому я в этом не разбираюсь. Но я надеюсь, что наступит время, когда у меня будет больше свободы делать так, как я считаю нужным", - подчеркнула она.

