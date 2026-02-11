Норвегия готовится к худшему: генерал допустил вторжение России с севера

У границ Норвегии размещен серьезный российский ядерный арсенал.

Норвегия допускает возможность российского вторжения, поэтому уже готовится к сценарию, при котором РФ попытается захватить часть норвежской территории.

Об этом в интервью изданию The Guardian сказал главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

Почему РФ может напасть на Норвегию

Генерал объяснил, что Кремль может прибегнуть к наземному вторжению, чтобы обезопасить свой ядерный арсенал на Кольском полуострове вблизи норвежской границы.

Кристофферсен подчеркнул, что именно эти мощности, включая атомные подводные лодки и ракеты, являются единственным ресурсом россиян, который реально угрожает США.

"Мы не исключаем такой возможности, ведь Россия все еще способна прибегнуть к этому для защиты своего ядерного потенциала и возможностей второго удара. Это тот сценарий на крайнем севере, к которому мы готовимся", - уточнил главнокомандующий норвежских вооруженных сил.

Кристофферсен предположил, что сейчас РФ не ставит целью полного завоевания Норвегии, но контроль над некоторыми норвежскими территориями может стать для Москвы стратегически необходимым в случае конфликта с НАТО. Он добавил, что подготовка норвежской армии включает как отражение традиционного нападения, так и противодействие гибридным угрозам и диверсиям.

Что касается норвежского архипелага Шпицберген, на котором есть российское поселение и который, согласно договору 1920 года, имеет статус демилитаризованной зоны, Кристофферсен сказал, что россияне "соблюдают соглашение", поэтому и Норвегия не планирует там размещать военных.

О войне в Украине

Комментируя войну в Украине, генерал предупредил РФ, что удержание оккупированных территорий неизбежно станет очень дорогостоящим и изнурительным.

"Захватить территорию часто очень легко, но удержать ее очень, очень трудно. Все экспансионистские государства сталкивались с этим", – подчеркнул норвежский генерал.

Война в Украине и Норвегия

В январе министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что его страна срочно выделяет $400 млн на удовлетворение потребностей Украины в энергетической сфере, а также на бюджетную поддержку.

"Мы сегодня объявляем о новом пакете поддержки с немедленным выделением на сумму $400 млн", – сказал тогда Эйде.

