Wizz Air расширяет 'бизнес-класс' на всю свою сеть

Среди прочего, услуга Wizz Class позволяет пассажирам покупать пустое среднее место рядом.

После завершения тестового периода на шести базах, венгерский лоукостер Wizz Air решил расширить действие новой услуги Wizz Class, прозванной в народе "бизнес-классом", на всю свою маршрутную сеть.

Как говорится на сайте авиакомпании, на фоне высокого спроса услуга стала доступна на всех ее маршрутах с 9 февраля 2026 года.

Что пассажирам предлагает услуга Wizz Class

Первоначально услуга была представлена ​​на отдельных рейсах перевозчика в Будапешт (Венгрия), Бухарест Отопени (Румыния), Варшаву (Польша), Лондон Лутон, Лондон Гатвик (оба Великобритания) и Рим Фьюмичино (Италия):

Видео дня

Ее востребованность превзошла ожидания – особенно среди деловых путешественников, ищущих больше пространства и более комфортный полет.

Отмечается, что по условиям Wizz Class пассажиры получают зарезервированное пустое место посередине в первом ряду (1B и 1E). Поскольку первый ряд также предлагает дополнительное пространство для ног, услуга заметно повышает комфорт пассажира.

При этом Wizz Class можно приобрести только в качестве дополнительной услуги при бронировании, выбрав пакеты Smart или Plus, которые уже включают приоритетную посадку и ручную кладь весом 10 кг.

Помимо зарезервированного среднего места, пассажиры получают бесплатный безалкогольный напиток и закуску.

"После тестирования Wizz Class на шести наших базах и получения исключительно положительных отзывов стало ясно, что пассажиры – особенно деловые путешественники – ценят дополнительный комфорт и пространство, которые предоставляет эта услуга. Даже при ограниченном первоначальном запуске спрос превзошел наши ожидания. Именно поэтому мы сейчас расширяем Wizz Class на всю сеть, предоставляя большему числу клиентов доступ к дополнительному пространству и удобству, оставаясь при этом верными нашей эффективной модели единого класса", – сказала коммерческий директор Wizz Air Сильвия Москера.

Другие новости Wizz Air

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в своем летнем расписании на 2026 год венгерский лоукостер добавил несколько новых рейсов в Хорватию и на Мальту из Румынии. Они начнут выполняться с конца мая.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Wizz Air, с середины июля 2026 года авиакомпания начнет летать в хорватский Дубровник из польского города Катовице.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.