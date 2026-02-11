Wizz Air расширяет 'бизнес-класс' на всю свою сеть

После завершения тестового периода на шести базах, венгерский лоукостер Wizz Air решил расширить действие новой услуги Wizz Class, прозванной в народе "бизнес-классом", на всю свою маршрутную сеть.
Как говорится на сайте авиакомпании, на фоне высокого спроса услуга стала доступна на всех ее маршрутах с 9 февраля 2026 года.
Что пассажирам предлагает услуга Wizz Class
Первоначально услуга была представлена на отдельных рейсах перевозчика в Будапешт (Венгрия), Бухарест Отопени (Румыния), Варшаву (Польша), Лондон Лутон, Лондон Гатвик (оба Великобритания) и Рим Фьюмичино (Италия):
Ее востребованность превзошла ожидания – особенно среди деловых путешественников, ищущих больше пространства и более комфортный полет.
Отмечается, что по условиям Wizz Class пассажиры получают зарезервированное пустое место посередине в первом ряду (1B и 1E). Поскольку первый ряд также предлагает дополнительное пространство для ног, услуга заметно повышает комфорт пассажира.
При этом Wizz Class можно приобрести только в качестве дополнительной услуги при бронировании, выбрав пакеты Smart или Plus, которые уже включают приоритетную посадку и ручную кладь весом 10 кг.
Помимо зарезервированного среднего места, пассажиры получают бесплатный безалкогольный напиток и закуску.
"После тестирования Wizz Class на шести наших базах и получения исключительно положительных отзывов стало ясно, что пассажиры – особенно деловые путешественники – ценят дополнительный комфорт и пространство, которые предоставляет эта услуга. Даже при ограниченном первоначальном запуске спрос превзошел наши ожидания. Именно поэтому мы сейчас расширяем Wizz Class на всю сеть, предоставляя большему числу клиентов доступ к дополнительному пространству и удобству, оставаясь при этом верными нашей эффективной модели единого класса", – сказала коммерческий директор Wizz Air Сильвия Москера.
Другие новости Wizz Air
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в своем летнем расписании на 2026 год венгерский лоукостер добавил несколько новых рейсов в Хорватию и на Мальту из Румынии. Они начнут выполняться с конца мая.
Кроме того, по сообщению пресс-службы Wizz Air, с середины июля 2026 года авиакомпания начнет летать в хорватский Дубровник из польского города Катовице.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Забудьте о билетах по 10 евро: цены растут быстрее, чем в прошлом году, – отчет Ryanair
- Wizz Air добавил новые рейсы сразу из двух аэропортов недалеко от Украины
- Один из крупнейших аэропортов Европы ввел систему, которая облегчит полеты некоторым пассажирам
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.