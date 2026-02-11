Победительница Нацотбора на 'Евровидение-2026' ответила, понравился ли ей номер в эфире

Артистка также ответила, каким видит свое выступление в Вене.

Победительница Национального отбора на "Евровидение-2026" Виктория Лелека (LELÉKA) рассказала, понравилось ли ей выступление в эфире.

Не секрет, что некоторых зрителей смутило, что во время номера артистки оператор резко двигал камерой, создавая впечатление неустойчивой съемки. Однако, как передает корреспондент УНИАН, LELÉKA объяснила на встрече с поклонниками в одном из киевских книжных магазинов, почему так произошло.

"Я очень спонтанно отправилась на "Евровидение". Я никогда не следила за национальным отбором. У меня не было никакого понимания, какая нагрузка, какое финансирование нужно иметь, чтобы как-то минимально быть способным это сделать, какую команду нужно иметь. И на самом деле для меня это был такой марафон, где я просто все собирала на ходу. Но я довольна результатом, который у нас был. Потому что мы хотели создать номер, который еще никто не делал. Я сказала: "Давайте просто камеру в руки дадим человеку". Потому что руки присоединены к телу, а в теле есть сердце. И это ближайшее позиционирование камеры к сердцу", - подчеркнула певица.

Также представительница Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" призналась, думала ли она уже, каким будет ее номер в Австрии в мае. На это она ответила так:

"Задумок еще вообще нет. Я наоборот сейчас как-то хочу сориентироваться на местности и, возможно, даже думаю сделать какой-то кастинг или презентацию разных идей, потому что я действительно хочу, чтобы это было вау".

Напомним, певица LELÉKA ответила на упреки украинцев, что она "не в контексте".

