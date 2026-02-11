Джакарта сокращает добычу в собственных шахтах, что подталкивает стоимость металла вверх.

Крупнейшей в мире никелевой шахте в Индонезии приказано сократить добычу. Власти в Джакарте активизируют усилия по повышению мировых цен на этот металл для аккумуляторов.

Издание Bloomberg пишет, что никелевая шахта на острове Хальмахер принадлежит предприятию PT Weda Bay Nickel. Нынешние квоты на добычу руды для него урезали до 12 млн тонн с 42 млн тонн в 2025 году. Трехмесячные фьючерсы на никель на Лондонской бирже металлов после этой новости выросли на 2,8% до 17 980 долларов за тонну.

Индонезия принимает решительные меры для восстановления цен на свой крупнейший экспортный товар, в значительной степени путем сокращения объемов, которые разрешено производить ключевым горнодобывающим компаниям. Накануне последнего раунда сокращений поставки из страны Юго-Восточной Азии выросли примерно до 65% мирового производства, что привело к двухлетнему падению цен, которое привело к закрытию конкурентов в Австралии и Новой Каледонии.

Цена на никель выросла в прошлом месяце после того, как Индонезия объявила о планах сократить добычу руды примерно до 260 миллионов тонн в этом году по сравнению с целевым показателем в 379 миллионов тонн на 2025 год. Впрочем, фактические поставки в прошлом году были ниже этой цифры.

Никель в России

Повышение мировых цен на никель, которого добивается Индонезия, выгодно России. Страна-агрессор входит в тройку крупнейших производителей металла в мире. И хотя ее доля в 5,13% сравнительно невелика, Россия является крупнейшим производителем в мире никеля класса I с чистотой металла 99,8%. Об этом свидетельствуют оценки StatRanker в июле 2025 года.

Никель в Китае

Китай – крупнейший в мире потребитель никеля. На его долю приходится почти две трети мирового потребления, главным образом благодаря массовому производству нержавеющей стали и быстрорастущему сектору аккумуляторов для электромобилей, пишет Stainless Steel World в июле 2025 года.

Цены на никель – последние новости

Индонезия уже делала заявления о предстоящем сокращении добычи никеля. После последнего такого в конце прошлого года стоимость металла достигла максимальной отметки с марта.

Между тем новый пакет санкций, который Европа готовит против России, больше всего ударит по главной горнодобывающей компании страны "Норникель", которая является тотальным монополистом по добыче этого металла в РФ с долей значительно более 90%.

