Бесплатное лекарство из чайника: ученые нашли аж 12 полезных причин пить горячую воду

Мы привыкли, что вода – источник жизни, но редко задумываемся о ее температуре

Все мы знаем это чувство: промерз до костей, пришел домой и первым делом ставишь чайник. Обычно рука сама тянется за заваркой или банкой кофе, но подождите. Вы замечали, что во многих восточных культурах люди постоянно ходят с термосами, где плещется просто горячая вода?

Это кажется слишком банальным, чтобы быть полезным, но на самом деле обычный кипяток – это настоящий бесплатный "эликсир". Горячая вода не только согревает, но и может значительно укрепить ваше здоровье, пишет VeryWell Health. Включение горячей воды в ежедневный рацион помогает улучшить гидратацию, ускорить обмен веществ и подарить ощущение комфорта.

Вы лучше "увлажнены"

Употребление достаточного количества воды в течение дня – ключ к поддержанию здоровья и предотвращению обезвоживания. Гидратация напрямую влияет на:

Неврологические функции;

Пищеварение;

Здоровье кожи;

Функцию почек.

Питье горячей воды (особенно в холодные зимние месяцы) оказывает психологически успокаивающий эффект, побуждая вас пить чаще и восполнять потерю жидкости.

Вы меньше дрожите на холоде

Употребление горячей воды при понижении температуры воздуха помогает уменьшить дрожь за счет регулирования внутренней температуры тела. Теплая жидкость может временно повысить внутреннюю температуру, что снижает потребность организма дрожать для выработки тепла.

Эксперты отмечают, что польза возрастает пропорционально количеству выпитого. Кроме того, питье теплой воды во время тренировок на холоде положительно влияет на производительность и уровень комфорта, а также помогает предотвратить легкую гипотермию.

Улучшается кровообращение

Тепло расширяет кровеносные сосуды и улучшает циркуляцию крови. Именно поэтому температурные процедуры, такие как сауны и теплые ванны, часто назначают для улучшения здоровья, включая кровообращение.

Питье горячей или теплой воды действует похожим образом. Хотя жидкость лишь временно согревает тело изнутри, регулярное употребление горячей воды может поддерживать нормальный кровоток.

Уменьшение болевых ощущений

Теплый напиток может расслабить мышцы и способствовать снижению боли. Исследования показывают, что улучшение кровообращения от внешнего теплового воздействия доставляет кровь, питательные вещества и кислород к мышцам и снижает уровень молочной кислоты, вызывающей крепатуру.

Питье горячей воды может иметь схожий эффект, хотя для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

Помощь в похудении

Питье большего количества воды – популярная тактика для снижения веса, так как метаболические процессы требуют достаточного количества жидкости. Горячая вода может стать дополнительным бонусом, поскольку она повышает температуру тела и активизирует метаболизм.

Исследование 2023 года показало, что употребление 180–240 мл горячей воды вместо обычной может способствовать снижению веса. Положительные результаты наблюдались в небольшой выборке из 50 взрослых в течение трех месяцев.

Улучшение пищеварения

Пищеварительной системе необходима влага для правильного продвижения еды и поддержания баланса в кишечнике. Питье теплой или горячей воды помогает пищеварению, расслабляя мышцы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и обеспечивая бесперебойную работу системы.

Некоторые тематические исследования показали, что употребление горячей или теплой воды перед едой поддерживает процесс переваривания пищи.

Облегчение запоров

Запор (менее трех дефекаций в неделю) часто вызван недостаточным потреблением жидкости. Теплая вода может дополнительно стимулировать регулярный стул.

Некоторые исследования показывают, что употребление воды температурой около 37°C положительно влияет на работу ЖКТ и моторику кишечника.

Устранение заложенности носа

Вдыхание пара – популярное домашнее средство от заложенности носа, а чай часто рекомендуют при плохом самочувствии. Вдыхание пара от горячего напитка и само питье помогают разбивать слизь и прочищать носовые пазухи.

Существуют доказательства того, что это также укрепляет иммунную систему, помогая бороться с инфекцией и облегчая симптомы.

Поддержка нервной системы

Центральной нервной системе (ЦНС) требуется гидратация для правильного функционирования. Нехватка жидкости может негативно сказаться на работе мозга и регуляции настроения.

Одно из исследований показало, что достаточное потребление воды поддерживает мозговую активность во время сложных задач и снижает уровень тревожности.

Снижение уровня стресса

Поддержание водного баланса помогает улучшить настроение благодаря поддержке ЦНС. Исследования показывают, что обезвоживание снижает способность чувствовать спокойствие, удовлетворение и другие положительные эмоции.

Исследование 2025 года предполагает, что употребление горячих жидкостей в холодную погоду может положительно влиять на депрессивные состояния, снижать уровень стресса и уменьшать частоту бессонницы.

Снижение уровня токсинов

Многие детокс-программы обещают вывести токсины из организма. Некоторые эксперты утверждают, что употребление горячей воды может быть одним из таких методов. Теория гласит, что повышение внутренней температуры тела (и вызываемое этим потоотделение) помогает выводить токсины.

В целом, питье воды поддерживает здоровье почек, разбавляя продукты распада в кровотоке. Кроме того, ревматологи отмечают, что потребление воды имеет ключевое значение для "промывания" организма, борьбы с воспалениями и смазки суставов.

Облегчение симптомов ахалазии

Люди с ахалазией – редким расстройством, затрудняющим глотание пищи и напитков, – могут получить пользу от теплой воды.

Холодная вода чаще вызывает мышечные спазмы, поэтому таким пациентам рекомендуются теплые и успокаивающие напитки.

Потенциальные риски

Практика питья теплой или горячей воды считается безопасной. Тем не менее, существуют риски, связанные с высокими температурами:

Повреждение тканей пищевода;

Временный ожог вкусовых рецепторов;

Ошпаривание языка.

Также существует риск бактериального загрязнения и воздействия свинца, если вы набираете горячую воду для питья прямо из-под крана. Разумнее набрать холодную воду и нагреть ее отдельно (например, в чайнике).

Для безопасности всегда давайте напитку остыть до комфортной температуры перед тем, как сделать глоток.

