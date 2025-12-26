Атакуют на мотоциклах и малыми группами: военный рассказал о ситуации в Покровске

Относительно погоды "Гусь" отметил, что в последние дни действительно холод ощущается, но добавил, что греться есть чем.

На всем Покровском направлении давление со стороны оккупантов достаточно высокое. Об этом сообщил военный 68 егерской бригады ВСУ с позывным "Гусь".

По его словам, основной удар - это Покровско-Мирноградская агломерация.

"Время от времени механизированные атаки происходят с использованием квадроциклов, мотоциклов, иногда брони также, и танков, и БМП, но тактика малых групп работает параллельно с этим", - рассказал о ситуации военный.

Ситуация на Покровском направлении

20 декабря заместитель командира 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Владимир Назаренко рассказывал, что на Покровском направлении россияне имеют в десятки раз больше потерь, что говорит об эффективности применения оружия, которое есть у Сил обороны.Он отмечал, что у врага значительно больше ресурсов, поэтому в такой ситуации важно проявлять хитрость, качество применения вооружения, навыки и расчеты пилотов БпЛА.

Ранее Институт по изучению войны сообщал, что РФ, вероятно, сможет захватить Покровск и окружить Мирноград до конца года. Но, как считают аналитики, потеря Покровска не приведет к немедленному обвалу украинской обороны в Донецкой области.

