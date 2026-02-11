Россия не готова к компромиссам: экс-директор ЦРУ оценил шансы на соглашение по Украине

Петреус отмечает, что соглашение, которое Украина достигла в переговорах с США, является "вполне приемлемым", однако Россия не согласится с тем, что в нем прописано.

Украина не должна соглашаться на мирных переговорах на "плохое соглашение", и вряд ли США, европейские страны или кто-либо другой хочет этого.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Дэвид Петреус, генерал армии США в отставке, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-командующий американскими войсками в Ираке и Афганистане.

Отвечая на вопрос о том, является ли 800 тыс. нормальной численностью Вооруженных сил Украины после войны, учитывая, что проект потенциального мирного соглашения накладывает некоторые ограничения на украинскую армию, он высказал мнение, что да.

"Не думаю, что 400 или 600 тыс. было бы достаточно. 800 тыс. - при наличии огромного количества беспилотных систем (и здесь речь не о дронах, а о количестве реальных бойцов в строю), этого было бы достаточно", - сказал Петреус.

Относительно того, должна ли Украина согласиться на "плохое соглашение", учитывая обстоятельства на поле боя и российские обстрелы энергетической инфраструктуры, он подчеркнул: "Украина не должна соглашаться на плохое соглашение, и я не думаю, что США, европейские страны или кто-либо другой хочет этого".

Он добавил, что соглашение, которого Украина достигла в переговорах с США, является "вполне приемлемым".

"Там есть компромиссы, но оно дает Украине то, что ей нужно. Однако суть в том, что Россия ни за что не согласится на то, что сейчас прописано в соглашении", - сказал генерал.

Петреус подчеркнул, что каждый раз, когда кажется, что россияне готовы к компромиссу или серьезным переговорам, кто-то выходит и заявляет: "Нет, у нас есть наши ключевые требования". А именно: заменить президента Владимира Зеленского на пророссийскую фигуру, демилитаризовать Украину и отдать России укрепленные города в тех районах Донецкой области, к которым они даже не приблизились.

Кроме того, на вопрос, видит ли он шанс на прекращение огня, Петреус сказал: "Боюсь, что нет". "Я просто не вижу пока условий, чтобы это произошло. Как я уже упоминал ранее, россияне выдвигают, по моему мнению, необоснованные требования. Они не готовы вести переговоры серьезно, так, как это делает Украина", - подчеркнул генерал.

Переговоры о прекращении войны

Как сообщал УНИАН, ранее в Reuters со ссылкой на источники отмечали, что США и Украина якобы обсудили возможность завершения войны уже в марте.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отметили, что давление США на Украину для того, чтобы она как можно быстрее согласилась на мирное соглашение, "было бы странным", учитывая, что Кремль отказывается от компромиссов, предложенных как США, так и Украиной.

