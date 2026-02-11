Может ли кофе с молоком бороться с воспалением: ученые провели исследование

Ученые говорят, что кофе сам по себе содержит много антиоксидантов.

Для многих людей, которые начинают свой день с одной-двух чашек кофе, этот напиток является одним из самых сильных источников антиоксидантов, которые борются с воспалениями. Однако, согласно исследованию 2023 года, кофе с молоком эффективнее борется с воспалениями, чем обычный кофе. Об этом пишет Prevention.

Отмечается, что в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Agriculture and Food Chemistry, ученые изучали клетки, чтобы увидеть, что происходит, когда полифенолы, борющиеся с воспалением, сочетаются с белками.

"Учитывая, что кофейные зерна естественно богаты полифенолами, а молоко содержит белок, исследователи проверили, будут ли молекулы связываться друг с другом в кофе с молоком. Молекулы действительно связывались, и в результате подвергшиеся воздействию клетки были в два раза эффективнее в борьбе с воспалением по сравнению с полифенолами отдельно. Это означает, что, просто добавляя молоко в утренний кофе, вы можете помочь своему организму в два раза эффективнее бороться с воспалением", - подчеркнули в материале.

Как полифенолы и белок борются с воспалением

Как отметила национальный представитель Академии питания и диетологии и член Совета по профилактической медицине Мелисса Мроз-Планеллс, полифенолы содержатся во многих растительных продуктах и содержат флавоноиды, фенольные кислоты, лигнаны и стильбены.

"Полифенолы действуют как антиоксиданты, помогая бороться со свободными радикалами [нестабильными молекулами] и защищая от повреждения клеток, которое часто наблюдается при воспалении", - добавила она.

В то же время доктор медицины, сертифицированный терапевт и ревматолог Скотт Зашин подчеркнул, что полифенолы также уменьшают окислительный стресс, который обычно и вызывает воспаление.

"Пищевая промышленность фактически использует полифенолы в различных продуктах питания, чтобы улучшить их качество и предотвратить порчу или изменение вкуса", - объяснил специалист.

Другими словами, полифенолы являются природным консервантом. Как отмечает Мроз-Планеллс, их можно найти в ягодах, травах, специях, орехах, семенах льна, оливках, чае, красном вине, цельнозерновых продуктах и некоторых овощах.

Доктор Зашин рассказал, что в исследовании 2023 года ученые искусственно вызвали воспаление и подвергли ему клетки.

"Если вы заразились инфекцией, ваш организм мобилизует лейкоциты для борьбы с инфекцией, что вызывает воспаление. Поэтому, если вы пьете кофе (полифенолы) и молоко (аминокислоты), это имеет больший противовоспалительный эффект, чем сам кофе", - отметил он.

По словам Зашина, можно сделать вывод, что рацион, богатый полифенолами, может иметь противовоспалительное действие.

"В ревматологии мы часто рекомендуем пациентам с воспалительными заболеваниями, будь то ревматоидный артрит или волчанка, средиземноморскую диету, которая богата полифенолами, поэтому это исследование только подтверждает эту рекомендацию", - заверил специалист.

