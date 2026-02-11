Объявление выборов и референдума 24 февраля: в ОП отреагировали на информацию FT

Для проведения выборов прежде всего необходима безопасность, отметили в Офисе президента.

Украина не против провести выборы президента, однако для этого нужно гарантировать безопасность.

Об этом "Укринформ" заявил источник в Офисе президента, комментируя данные Financial Times о том, что глава государства Владимир Зеленский планирует уже 24 февраля объявить дату выборов и референдума в Украине.

"Если россияне каждый день убивают, то как можно объявлять или всерьез рассматривать выборы в ближайшие недели? Никто же не против выборов, но должна быть безопасность", – заявил источник в Офисе президента.

Видео дня

В связи с этим там напомнили о том, что только этой ночью в результате российского обстрела в Харьковской области погибли трое маленьких детей вместе с их отцом, которому было 34 года.

Информация о выборах в Украине

По данным Financial Times, чиновники из Украины и США обсуждали возможность того, что и выборы, и референдум могут состояться уже в мае. Отмечается, что на фоне этого Киев начал планирование президентских выборов параллельно с референдумом о перспективном мирном соглашении с Россией.

Издание отмечает, что соответствующее решение президент Украины может объявить уже 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Вас также могут заинтересовать новости: