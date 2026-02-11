'Хорошо, если имеющаяся прослужит до 2030 года': эксперт высказался о проблемах авиации ВСУ

В то же время в вопросе закупки 250 новых самолетов для Украины есть проблема с финансированием, отметил Киричевский.

Украине уже нужно думать о перевооружении авиации, поскольку возможности эксплуатации имеющихся самолетов исчерпываются. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

"У нас та авиация, которая есть, хорошо, если дослужит до 2030 года, плюс-минус пару лет. Те F-16, которые мы получали - там срок живучести немного больше. Возможно до 2035 года. Мы все равно стоим перед тем, что пока у нас есть запас по времени, нужно начинать масштабную программу по перевооружению авиации", - сказал Киричевский.

Он отметил, что планы Украины закупить 250 новых самолетов, из которых 150 - это Gripen и 100 Rafale, требуют значительного финансирования. Однако, это то, что необходимо украинским защитникам.

"Мы находимся в такой немного сложной ситуации, когда нам эти 150 новых Gripen и 100 Rafale нужны как воздух. Для поддержки в возможности войны дронов все равно нужна пилотируемая авиация. Хотя бы для того, чтобы она защищала в воздухе наших операторов БПЛА. И в идеале, чтобы уничтожала с воздуха вражеских операторов БпЛА", - добавил Киричевский.

Парк истребителей для Украины: что известно

Напомним, в прошлом году о планах Украины сформировать флот из 250 самолетов заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в него должны войти истребители F-16, Gripen и Rafale.

Аналитики Defence Express подсчитали, что в мире только около десяти стран имеют более 250 современных истребителей поколений 4+, 4++ и 5. По их данным, для покупки 150 Gripen Украине необходимо примерно 27,66 млрд евро. Тогда как закупка 100 Rafale может стоить 22,5 млрд евро.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что для функционирования такого количества самолетов Украине понадобится около 750 пилотов. По его словам, программы обучения для Gripen и Rafale схожи: переподготовка опытного пилота составляет около 6-9 месяцев, в более медленном режиме - до 18 месяцев.

