Орбан заявил, что ЕС и Украина объявили войну Венгрии, и призвал действовать

Политик считает, что Украина и ЕС решительно настроены устранить венгерское правительство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Украина "объявили войну" Будапешту после того, как издание Politico обнародовало публикацию об идее "вступления в ЕС авансом" для Украины. Также в материале говорилось о том, как Европа будет решать проблему с венгерским вето.

"Официальное издание брюссельской элиты Politico опубликовало последний военный план Брюсселя и Киева, 5-пунктный план Зеленского. Они решили, что Украина будет принята в Союз уже в 2027 году. Этот новый план является открытой декларацией войны против Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и решительно настроены устранить венгерское правительство любыми необходимыми средствами", - написал Орбан на своей странице в соцсети X.

Венгерский премьер добавил, что ЕС и Украина хотят, чтобы к власти пришла партия "Тиса", ведь тогда больше не будет вето, сопротивления и удержания "от их конфликта".

Видео дня

"В апреле этого года на избирательных участках венгры должны их остановить. "Фидес" - единственная сила, стоящая между Венгрией и брюссельским правлением, и единственная гарантия венгерского суверенитета", - отметил он.

Другие скандальные заявления Орбана

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Украина является врагом его государства. По его словам, это объясняется тем, что Украина лоббирует запрет поставок российского газа и нефти в Европу.

"Пока Украина это делает, Украина, извините, является нашим врагом. Украина нарушает наши фундаментальные интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Тот, кто это делает, является не противником Венгрии, а ее врагом", - сказал политик.

Также сообщалось, что Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы и приказал вызвать посла. Он рассказал, что венгерские службы национальной безопасности якобы зафиксировали "скоординированную серию украинских мероприятий", направленных на влияние на избирательный процесс.

