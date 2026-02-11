'Желаю бессонных ночей': известный украинский актер обратился к коллегам из РФ

Назар также ответил, поддерживает ли он общение с российскими актерами во время войны.

Украинский актер Назар Заднепровский, известный по фильмам "Скажене весілля" и сериалу "Будиночок на щастя", обратился к российским коллегам.

Мужчина подчеркнул, что в начале полномасштабной войны переписывался с одним из актеров. Однако после трагических новостей из Бучи прекратил общение с ним. Сейчас Заднепровский желает всем россиянам почувствовать то, что переживают украинцы.

"Я им желаю, чтобы к ним пришло то же самое. Пусть не от Украины, пусть внутренне. Я очень хочу, чтобы у них начался развал. Они заслужили, война должна вернуться, война всегда возвращается туда, где ее породили", - отметил Назар в интервью Дмитрию Гордону.

Актер также добавил, что стремится вычеркнуть из своей жизни знакомых из РФ и обратился с такими словами:

"Им желаю воздушных тревог, бессонных ночей. Все то, что украинцам пришлось пережить, украинским детям, и желаю, чтобы ваши дети это пережили. То, что моя дочь пережила. Когда слышит тревогу - ее трясет. За год войны у нее ухудшилось зрение. Вот я, дорогие коллеги из России, если слышите - я желаю этого вашим детям... И вашим домам, и вашим родным. Просто почувствуйте то же самое".

