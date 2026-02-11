В 'ПриватБанке' вырос евро: свежий курс валют 11 февраля

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 11 февраля, снизился на 2 копейки и составляет 43,28 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,68 гривни, а евро - по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,81 гривни.

НБУ установил на 11 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек. По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,25 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 13 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был достигнут 31 января – 51,24 грн).

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что курс доллара в Украине в ближайшее время, вероятно, будет оставаться относительно стабильным – с колебаниями в привычном диапазоне и возможными кратковременными пиками в отдельные дни. По ее мнению, при отсутствии неожиданных внешних шоков резких и длительных изменений не ожидается.

