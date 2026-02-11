Какие объекты в Крыму может атаковать украинская ракета 'Фламинго': эксперты раскрыли цели

По словам экспертов, "Фламинго" пригодится для атак по важным логистическим объектам.

В России нет прямых аналогов украинской ракете "Фламинго", об этом анонимно рассказал военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, полковник запаса ВСУ для "Крым.Реалии".

"Сравнивать можно только условно, поскольку ракеты выполняют разные задачи. Если взять, например, "Искандер", то масса боевой части этих ракет 480 килограммов, что вдвое меньше, чем у "Фламинго". При этом баллистическая версия ракеты "Искандер" имеет дальность 500 километров, а крылатые ракеты "Искандер-К" могут лететь на 2350 км. Аналогично, если рассматривать противокорабельные крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", которые РФ применяет по наземным целям в Украине. У первой масса боевой части 450 кг при дальности полета до 2500 км, у второй - 300 кг и 800 км соответственно. То есть, главные отличия "Фламинго" - мощная боевая часть и дальнобойность", - отметил он.

По словам эксперта, ракеты "Фламинго" могут долететь до Сибири, достигая таких городов, как Екатеринбург или Челябинск, однако и в Крыму для этого вооружения могут быть важные цели.

Видео дня

"Развитой военной промышленности на полуострове нет, но есть места хранения, например, "Шахедов" и ракет, которыми Россия атакует города материковой Украины. Напомню, по опубликованным данным, после удара по военному заводу в Белгороде в сентябре прошлого года диаметр зоны сплошного разрушения составлял 25 метров. А боевой части в 1000 кг достаточно, чтобы разрушить стандартные укрытия складов", - подчеркнул украинский офицер.

Кроме того, полковник запаса ВСУ считает, что важными целями являются мощные электроподстанции, через которые транспортируется электроэнергия из РФ в оккупированный Крым и с полуострова на оккупированные территории Херсонской области.

"Силы обороны Украины уже наносили удары другими средствами по этим объектам, которые обеспечивают российскую армию электроэнергией. Мощная ракета "Фламинго" может сделать разрушения необратимыми", - добавил он.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный сказал, что "Фламинго" пригодится для атак по важным логистическим объектам, к которым относится Крымский мост.

"Уничтожить Крымский мост этими ракетами абсолютно реально. Мы можем сказать, что способны уничтожить, например, 10 пролетов. То есть в каждый пролет прилетает по одному "Фламинго", и такие разрушения могут быть критическими для путинского моста", - заверил он.

Эксперт добавил, что опоры моста изначально рассчитаны на значительные нагрузки, поэтому полностью разрушить их сложно, однако удары по пролетам и логистическим центрам могут нарушить снабжение армии РФ в Крыму и на юге Украины.

Ракета "Фламинго" - последние новости

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий высказался о ракетах "Фламинго". По его словам, удар Сил обороны Украины по Капустному Яру стал первым случаем использования этой ракеты по назначению.

"Наконец-то его впервые применили именно так, под что он базово конструировался - именно для дальнего удара с большой разрушительной силой. Оно прилетело именно туда, куда летело. И эффект от боевой части весом в 1 тонну оказался именно таким, каким должен быть. То есть принципиально больше по сравнению с любыми дронами. Прилет одной или двух ракет фактически разрушил целый объект. Наконец-то начинается следующий абсолютно новый шаг в этой нашей войне с Россией", - подчеркнул Дикий.

Также OSINT-аналитики сообщали, что Украина нанесла ракетные удары "Фламинго" по важному для РФ заводу в Белгороде. Удары были нанесены по предприятию ООО "СКИФ-М" 23 сентября 2025 года.

Отмечается, что судя по спутниковым снимкам, 4 из 4 ракет достигли района цели, а радиус отклонения составляет менее 80 метров. Наибольшая зона разрушений составила 25 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: