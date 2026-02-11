Ведьма назвала возможные последствия, если часто свистеть в доме.

Каждый украинец слышал, что нельзя свистеть в доме, но точная причина запрета мало кому известна. Такой мудрости нас учат с детства - мол, "нельзя" и всё. Но народные приметы и суеверия к несчастью появились не на пустом месте. Хотя каждый человек сам решает, стоит ли им верить.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

О том, почему свистеть в доме строго запрещено и что будет с нарушителями, рассказала в комментарии УНИАН победитель 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Жанна Шулакова.

Почему в доме нельзя свистеть - происхождение приметы

Свист считается языком нечисти, объясняет Шулакова. Разные его тональности якобы привлекают нечистую силу - начиная от бесов, заканчивая чертями.

По поверьям, домовой (у славян - дух дома) не переносит свист в любой тональности. Если свистеть в жилье, из него уйдет домовой. А с его уходом из жилья исчезает благополучие.

То есть свистеть нельзя не потому, что мы "высвистываем" деньги, а потому что мы выгоним домового.

Есть также историческое объяснение того, почему нельзя свистеть дома. Раньше свист ассоциировался с ураганным ветром. Для крестьян, работников он был стихийным бедствием, из-за которого возникают разрушения, возможен голод, смерти. Поэтому подсознательно у людей свист начал вызывать внутренний страх, который распространялся на разные сферы жизни, например, на деньги и здоровье.

Что же будет, если нарушить примету? Шулакова говорит - энергетически до 23 лет люди - дети. Если свистит ребенок, то только сами высшие силы знают, дадут ли они ему за это "подзатыльник" или нет.

Если же человек после 23 лет осознанно свистит, то он делает плохо только себе. Таким действием он обижает домового, который обеспечивает благополучие - а это не только деньги, а все то важное, что имеет человек, начиная от здоровья, заканчивая эмоциями, любовью, счастье.

Человек получит "подзатыльник" от высших сил, избежать этого нельзя, поскольку любое действие имеет противодействие. То есть, человек всегда отвечает за любой свой поступок. Конечный эффект сделанного – как плохого, так и хорошего, должен быть в обязательном порядке.

Человек обязательно "заплатит". Например, посвистел, вышел из дома и сломал ногу. В этом случае он "высвистел" свое здоровье.

Если кто-то не знал, почему нельзя свистеть в доме, и по ошибке это сделал, ему нужно привлечь назад домового – покормить его, и попросить прощения. Блюдечко молока с сахаром и печеньем исправят ситуацию. Но это должно быть от чистого сердца, с раскаянием и с положительными эмоциями – только в таком случае подношение принимается.

Кроме того, во многих культурах принято выражать недовольство свистом. Если артиста, актера, политика или другую публичную личность освистали, - ей пожелали отсутствия доходов, безденежья, беды. Таким образом показывают, что у лица нет таланта, потому что свист – это признак нехватки чего-либо, демонстрация отсутствия интереса к творчеству или работе. Ветер дует на пустыре, то есть, если человека освистывают, его сравнивают с пустырем - он бездарен, "пустое место"

Если идет девушка, и кто-то ей свистит вслед, то здесь ситуация другая. По славянским поверьям, свистели бездельники и бездари. То есть, дам освистывали те, кому не было чем заняться.

