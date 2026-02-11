Руслана оправдалась за скандальный призыв в финале Нацотбора на 'Евровидение-2026'

Певица высказала мнение, нарушила ли она что-то своим заявлением.

Член жюри Национального отбора на "Евровидение-2026", певица Руслана объяснила, почему на финальном концерте 7 февраля агитировала зрителей голосовать за одну из финалисток - певицу LELÉKA.

"Вероятно, я категорично это сказала. Вероятно, с точки зрения других артистов это действительно прозвучало недостаточно толерантно. Но когда у тебя есть абсолютная уверенность, и ты точно знаешь, что так должно случиться, ты будешь действовать решительно и пойдешь даже на такие категоричные фразы, хотя, честно, из меня это вырвалось", - заявила исполнительница.

При этом Руслана высказала мнение, нарушила ли она что-то своим призывом:

"Мы точно знаем, что в эфире нельзя призывать к насилию, к религиозным предпочтениям, относиться нетолерантно к сексуальным меньшинствам. Такого прямого формулирования нигде не фигурировало. Поэтому, в принципе, сказать, что я четко юридически это нарушила, мы не можем".

Певица уверено добавила, что категоричные фразы иногда уместны, чтобы "донести до людей свою решительность".

