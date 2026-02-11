Может цепляться за дно кораблей: в США показали уникальный дрон-паразит

Дрон может выполнять совершенно разные боевые задачи, от разведки и сбора информации до ударных миссий.

Американская компания Lockheed Martin впервые представила свой новый подводный дрон Lamprey, который разрабатывался исключительно за собственные средства.

Как пишет Defense Express, Lamprey (в переводе Минога) - название целого семейства рыб-паразитов, которые с помощью круглого рта с кучей зубов цепляются за других рыб и паразитируют на них.

Lamprey от Lockheed Martin оборудован сразу шестнадцатью имитациями таких присосок, благодаря которым он может цепляться за дно кораблей и подводных лодок, скрытно перемещаясь к своей цели.

Отмечается, что пока Lamprey зацепился за другое судно, он может развернуть специальный генератор, чтобы восстановить заряд своих батарей. Таким образом, когда дрон прибудет к своей цели, он будет иметь уже заряженные батареи.

Lamprey имеет модульный отсек для полезной нагрузки. Поэтому он может выполнять совершенно разные боевые задачи, от разведки и сбора информации до ударных миссий.

"В частности, сейчас продемонстрированы три варианта полезной нагрузки: ложные цели, способные имитировать сигнатуры подводных лодок, которые можно использовать, например, для отвлечения врага и обнаружения его местоположения. Далее имеется вариант вооружения с малыми торпедами для поражения малых кораблей или подводных лодок. А также вариант с тремя развернутыми пусковыми установками для беспилотников, предназначенных как для разведки, так и для ударных миссий", - говорится в материале.

Однако отмечается, что пользователь сможет адаптировать на борт и другие варианты вооружения.

По словам аналитиков, другие характеристики, как и набор бортового оборудования, пока не называются, но очевидно, что Lamprey будет иметь очень малые размеры и, соответственно, малый радиус действия (без учета "автостопа" и подзарядки в пути).

Также отмечается, что неизвестно, каким образом осуществляется навигация и управление им в подводном положении на больших расстояниях. Однако концепция уже сейчас выглядит довольно интересно, особенно учитывая, что основным местом применения, очевидно, будет Индо-Тихоокеанский регион с чрезвычайно высоким потоком коммерческих судов, к которым Lamprey сможет прицепиться и путешествовать прямо к берегам Китая.

Дроны на войне в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне смогли реализовать противодроновую защиту путем создания поверхностей, которые вращаются с очень большой скоростью. Первый собранный образец уже тестируется на оккупированной части Запорожской области в рамках деятельности так называемого 70-го мотострелкового полка.

На видео пропагандистов для центрального телевидения была показана работа наземного роботизированного комплекса, единственной задачей которого, похоже, и является тестирование этой системы защиты. Она заключается в раскручивании тросов с большой скоростью, которые должны в прямом смысле отражать атаки FPV-дронов.

