Жена Павлика рассказала о покупке квартиры для 4-летнего сына (фото)

Екатерина отметила, что это была ее мечта.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - рассказала о покупке квартиры в Киеве.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Екатерина подчеркнула, что недвижимость они с мужем приобрели для своего 4-летнего сына Михаила.

"Моя мечта сбылась! Его старт - наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее", - написала Репяхова и показала фото ключей на фоне стен приобретенной квартиры.

Екатерина добавила, что в квартире нужно еще сделать ремонт, а потом ее будут сдавать, пока сын еще маленький.

Кстати, некоторые подписчики сначала подумали, что женщина хочет сообщить о второй беременности, о которой также очень мечтает. Но блогерша откровенно ответила на эти предположения так:

"Я эту идею отложила пока. Перегорела. Как-то так".

