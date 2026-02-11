В Харькове на сегодня введен I уровень опасности (инфографика)

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов об опасности на дорогах.

В Харькове на сегодня, 11 февраля, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 11 февраля 2026 года по городу будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Из-за непогоды в Харькове объявлен I уровень опасности, желтый.

11 февраля в Харьковской области ожидается переменная облачность. По области осадков не предвидится, только местами будет сохраняться гололед, а на дорогах - гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха -2°...-7°. В Харькове сегодня также будет осадков, но сохранится гололед и обледенение. Столбики термометров покажут -4°...-6°.

12 февраля будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -8°...-13°, днем от 3° мороза до 2° тепла.

13 февраля - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с, днем с порывами 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем потеплеет до 0°...+5°.

14 февраля сохранится облачная погода, ожидается дождь, местами туман. Ветер 7-12 м/с. Температура в течение суток 0°...+5°.

