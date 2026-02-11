РФ нанесла сокрушительный удар по энергетике Украины: где самые большие проблемы со светом

Ликвидация последствий и восстановление электроснабжения продолжается.

Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. В результате ударов частично остались без света три области.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге сообщил, что после очередных обстрелов часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях временно обесточены.

"Ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются", - сообщил первый заместитель министра.

Он добавил, что сложная ситуация с электроснабжением остается в Киевской и Одесской областях. По его словам, энергетики работают круглосуточно, "чтобы устранить последствия последних ударов и вернуть людям нормальный ритм жизни".

В Минэнерго также напомнили, что 11 февраля по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии", - подытожил Некрасов, не уточнив, о каких областях идет речь.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

7 февраля Россия осуществила очередную массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом тогда оказались, в частности, Бурштынская и Добротворская ТЭС. Россияне также атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи 750 кВ и 330 кВ. В результате атаки украинские АЭС были вынуждены временно сократить производство электроэнергии.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что в случае продолжения атак РФ рано или поздно "положит конец" энергосистеме Украины.

