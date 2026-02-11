РФ стала реже наносить удары по Украине с подводных лодок: Плетенчук объяснил причину

Российские подводные лодки почти исчезли из акватории Черного моря, хотя раньше именно они были главными носителями крылатых ракет, которые враг активно применял для ударов по Украине, но сейчас это – большой риск. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
По его словам, в течение последних двух лет РФ делала ставку именно на подводный флот. Ключевым преимуществом субмарин была их скрытность – они могли незаметно выходить в море и наносить ракетные удары. Впрочем, в последнее время активность таких лодок существенно снизилась.
Плетенчук объяснил это сложностью их эксплуатации. Подводные лодки нуждаются в регулярном техническом обслуживании – в доках или у причалов, что делает их уязвимыми для ударов. Именно во время стоянки Россия потеряла в Крыму подводную лодку проекта 636 "Варшавянка" – "Ростов-на-Дону", которую уничтожила украинская авиация. Еще одна аналогичная лодка была потеряна в Новороссийске.
"Подводная лодка – это сложный механизм, который требует соблюдения условий эксплуатации и обслуживания. А любое обслуживание сейчас – это риск", – подчеркнул спикер.
Сейчас, по его данным, в составе Черноморского флота РФ остались только две подводные лодки – носители крылатых ракет. Третья субмарина – проекта "Палтус" – не приспособлена для использования "Калибров".
"Соответственно, они должны сохранить этот ресурс... Возможно, это одна из причин, почему темп эксплуатации этих носителей снизился. Но это может быть только одной из причин...", – сказал спикер.
В то же время в строю находятся пять надводных носителей "Калибров": три малых ракетных корабля проекта "Буян" с восемью пусковыми установками каждый, а также фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Именно их противник сейчас чаще привлекает к ракетным атакам.
Проблемы с базированием флота РФ в Новороссийске
Ранее спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук пояснил, что из-за сезонных штормов выход из гавани в Новороссийске (РФ) значительно затруднен. Соответственно, из-за погодных условий, высоких волн и ветра загружать ракеты "Калибр" опасно.
Также военный рассказал, что выходы из гавани в Новороссийске непростые. В то же время вражеская авиация остается активной, хотя в определенной степени и она зависит от погодных условий, но не так, как корабли.