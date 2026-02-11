С 12 февраля потепление в Украине усилится, но синоптик предупредила об опасности

Особенно осторожными нужно быть на дорогах, тротуарах, под домами.

Уже сегодня в Украине потеплеет. С 12 февраля станет еще теплее, однако будет скользко и появятся опасные сосульки. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, если сегодня в большинстве областей будет 0...-5, то 12 числа днем уже будут небольшие "плюсы" - потепление усилится.

Однако вместе с потеплением ожидаются и неприятные нюансы.

"Особенно осторожно на дорогах, тротуарах, под домами - понемногу будет таять лед, свисать угрожающие сосульки, возможны сносы снега с крыш", - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Украине меняется

Говорить о настоящем приходе весны в Украине пока преждевременно, однако в ближайшие дни ожидается кратковременное потепление. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, комментируя информацию о завершении периода сильных морозов.

По ее словам, с 12 по 15 февраля температура будет колебаться около нуля. В ночные часы возможен небольшой "минус", тогда как днем воздух будет прогреваться до +1°...+3°.

Впрочем, уже с 16 февраля синоптики прогнозируют новое понижение температуры. Ожидается возвращение морозов различной интенсивности - от слабых до умеренных. Ночью столбики термометров опускаться до -3°...-8°, а при прояснениях - до -10°.

