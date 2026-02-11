Как понять, что собака вас любит: эксперт назвала самые точные сигналы

Пес может показать, что считает человека "своим".

Скоро День святого Валентина 2026 – праздник, который ассоциируется с разными проявлениями любви. При этом есть много людей, которые не представляют жизни без своего пса, но не всегда понимают, как собака выражает любовь.

Специалист по поведению собак доктор Эмма Скейлс-Теобальд объяснила изданию Express, какие поведенческие маркеры свидетельствуют о том, что пес выделяет конкретного человека и считает его "своим".

Как собака показывает свою любовь

По словам эксперта, стоит наблюдать за тем, на каком расстоянии от вас находится животное, поскольку именно дистанция часто отражает уровень любви к вам.

Видео дня

Собеседница отметила, что для некоторых псов высшее проявление теплых чувств – сидение на коленях. А другие животные могут проявлять любовь и привязанность тем, что лежат рядом. Животные наиболее уязвимы во время сна, поэтому, если они предпочитают отдыхать именно с вами, это значит, что рядом они чувствуют себя комфортно и безопасно.

Доктор подчеркнула, что когда собака прижимается к человеку, она ищет близости и безопасности. Таким образом, вот как понять, что собака любит тебя больше всех – она часто ищет физического контакта, хочет быть близко к "своему" человеку.

Также есть такие показатели теплых чувств:

Животное часто ходит за человеком, например, из комнаты в комнату. Такое поведение называют "синдромом собаки-липучки". Так псы выражают то, что считают человека "своим" и хотят быть там, где он находится.

Если пес опускает передние лапы, а задние остаются приподнятыми, и при этом он виляет хвостом, то это так называемый "игровой поклон".

Таким способом собака показывает, что в восторге от того, что вы рядом, и приглашает вас к веселью.

Как понять, что собака тебя сильно любит

Эксперт поделилась, что псы приветствуют любимых людей прыжками. Благодаря этому движению они пытаются приблизиться к лицу человека и таким способом установить контакт. Но такое приветствие может быть опасным, если животное крупное.

Кроме того, в знак любви собаки могут лизать "своего" человека. Во время лизания у собаки повышается уровень дофамина (так называемый гормон "удовольствия") и эндорфинов ("гормоны счастья"), благодаря чему у нее появляется чувство расслабления и счастья. Но лизание также может быть признаком боли или тревоги, если пес напряжен и кажется подавленным.

Если еще не совсем ясно, как понять, что собака выбрала именно тебя, то можно обратить внимание на способы, которыми животные показывают привязанность и высокий уровень доверия к человеку:

Переворачиваются на спину и обнажают живот.

Если пес приносит вам свои игрушки, это значит, что он делится тем, что считает ценным, и одновременно приглашает вас к контакту. Такое поведение – признак привязанности и доверия. Животных стоит похвалить за щедрость и поиграть с ними.

Поглаживания стимулируют высвобождение окситоцина ("гормон любви") и поэтому укрепляют связь между человеком и собакой. Обращайте внимание на язык тела пса: если во время поглаживаний он расслаблен, виляет хвостом, а взгляд мягкий, то такое взаимодействие ему нравится.

В том случае, если у собаки напряжено тело, поджат хвост, то животное не ищет ласки, а может проявлять беспокойство или покорность.

В целом несложно понять, как собака выражает любовь к человеку. А еще нужно обратить внимание на то, что животное может само начать просить вашей нежности – тыкать носом в предплечье или в руку, чтобы вы его погладили или обняли.

Ранее кинолог рассказала УНИАН, как правильно поступать, если во время прогулки собака тянет поводок и не обращает внимания на своего хозяина.

Вас также могут заинтересовать новости: