Ученый назвал количество птиц, погибших из-за атаки РФ по порту в Одесской области

Среди погибших пернатых – лебеди, краснозобая гагара и кряквы.

Утечка в Черное море растительного масла, произошедшая в декабре прошлого года из-за атаки РФ на торговый порт "Пивденный", вероятно, привела к гибели около 5 тысяч птиц. Об этом заявил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Дикая природа хранит много тайн от человека, в том числе и трагических. Ужасные последствия утечки подсолнечного масла, которое после дронной атаки россиян попало в Черное море и убивало гидробионтов и птиц, для биоразнообразия стали негативными и значимыми", - подчеркнул ученый.

По его словам, сейчас море продолжает выбрасывать мертвых птиц на побережье заповедника, расположенного далеко от места аварии. В частности, после очередных мощных штормов, за последние две недели на берег выбросило в среднем по семь птиц на 1 км побережья, отметил исследователь.

Он обратил внимание также на тот факт, что море и хищные животные очень быстро "заметают следы выбросов". Русев уточнил, что исследователи обнаружили тела и останки таких птиц, как пирникозы большие и черношейные, лиски, краснозобая гагара, кряквы, лебеди, бакланы большие и т.д.

Как отметил ученый, специалисты проанализировали всю имеющуюся информацию о количестве пострадавших пернатых и пришли к выводу: утечка нефти в Одесский залив привела к гибели около 5 тысяч птиц.

Ученый пояснил, что учтены несколько факторов, в том числе птицы, которых люди подобрали еще живыми на пляжах Одессы и отвезли (или взяли домой) на реабилитацию. Однако, по данным Русева, в таких случаях впоследствии выживает небольшой процент спасенных птиц. Также, добавил сотрудник нацпарка, учтена информация, которую собирали в полевых условиях, в заповеднике, после выброса тел на берег, - их количество, протяженность побережья от места аварии до нацпарка и т.д.

Последствия утечки масла из-за удара РФ по порту в Одесской области

В декабре 2025 года российская армия несколько дней подряд наносила массированные удары по порту "Пивденный" (Одесская область), из-за чего в Черное море попали тонны растительного масла.

Специалисты отметили, что масло образует в воде пленку на поверхности, что ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов. Из-за масштабных выбросов на нескольких пляжах Одессы погибло много водоплавающих птиц. Несколько сотен пернатых спасли местные жители.

В конце января 2026 года в Одессе на пляжах зафиксировали массовый выброс краснокнижных черноморских морских конников. Руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский считает, что главной причиной гибели этих редких существ является утечка растительного масла, которая произошла в прошлом году из-за ударов по порту.

