Банки и обменники повысили курс евро: сколько стоит валюта в среду

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,80 грн, а евро – 51,00 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 11 февраля, остался на прежнем уровне и составляет 43,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,00 гривня за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,51 грн/евро, а курс продажи - 51,35 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 11 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,25 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 13 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был достигнут 31 января – 51,24 грн).

