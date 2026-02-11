Почему Силы обороны могли начать наступление в Запорожской области: эксперт назвал причину

Важно, чтобы Илон Маск не восстановил доступ России к Starlink, отметил Иван Киричевский.

Украина получила определенное преимущество на поле боя на фоне блокировки Starlink для россиян и "поспешила" его реализовать на поле боя.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский, комментируя информацию о том, что Силы обороны Украины пошли в наступление в Запорожской области.

"Есть разные новости с Гуляйпольского направления и очень логично, что они сейчас идут. Потому что когда у врага легла связь и он еще перенастраивается на новую систему связи - очень удобно провести какие-то активные действия в частности на земле", - сказал Киричевский.

В то же время он отметил, что у Украины есть это окно возможностей, однако оно может быть не постоянным. Поскольку владелец Starlink Илон Маск может снова вернуть доступ к его терминалам для россиян.

"Поэтому здесь нам нужно следить даже не за тем, что россияне делают со Starlink. А за тем, насколько сейчас Илон Маск по-прежнему не любит Россию. Чтобы преимущество в средствах связи и в дальнейшем оставалось за нами", - добавил Киричевский.

Наступление Сил обороны на юге: что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны отметили, что заявления РФ о якобы наступлении Сил обороны на юге могут не соответствовать действительности. По их мнению, РФ таким образом может пытаться оправдать свои предыдущие заявления о якобы их успехах в этом районе.

Между тем военный обозреватель Денис Попович отметил, что первыми об успехах Сил обороны в Запорожской области начали заявлять российские каналы. В частности, они заявляли даже о том, что украинским защитникам якобы удалось прорвать фронт на расстояние 16 километров. Впрочем, из открытых источников пока известно только о том, что украинские защитники зачистили населенный пункт Тернуватое, отметил Попович.

