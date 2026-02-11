Российский террор на железной дороге: враг атаковал станции в двух областях

Пострадавших нет, но было зафиксировано повреждение подвижного состава.

Россияне продолжают наносить удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Сегодня, 11 февраля, под вражеским ударом оказались железнодорожное депо и станции в двух областях. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром враг также нанес удар по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано", - отметил Кулеба.

Он отметил, что утром также был очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе. Было зафиксировано повреждение технического подвижного состава. По его словам, враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумской области.

Вице-премьер подчеркнул, что работники не пострадали, а на месте работают аварийные и восстановительные бригады.

"Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Но, несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу и помочь людям", - добавил Кулеба.

Удары РФ по железной дороге - главные новости

9 февраля Россия в очередной раз обстреляла железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки были повреждены локомотив и контактная сеть "Укрзализныци" в Сумской и Черниговской областях.

7 февраля, несмотря на ежедневные обстрелы железнодорожной инфраструктуры, "Укрзализныця" запустила новое сообщение на Слобожанщине - назначен дополнительный поезд между Харьковом и Сумами.

30 декабря отечественная железная дорога вынужденно ограничила движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников возле маршрутов курсирования поездов.

