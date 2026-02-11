Россия нашла новый источник дешевой рабочей силы: из какой страны заманивают людей

Индийцы работают на российских заводах и фермах.

В России фиксируют жесткий дефицит рабочих рук. Местные власти сообщают, что экономике страны не хватает как минимум 2,3 миллиона работников, и ситуация ухудшается из-за войны против Украины.

Агентство Reuters пишет, что традиционный источник иностранной рабочей силы для России – выходцы из Центральной Азии – не в состоянии заполнить нужные вакансии, поэтому Москва обращается к новому поставщику – Индии.

Приток индийских граждан помогает Кремлю компенсировать дефицит рабочей силы. В 2021 году, за год до того, как Россия вторглась в Украину, было одобрено около 5000 разрешений на работу для выходцев из Индии. В прошлом году для индийцев было выдано почти 72 000 разрешений – около трети от общей годовой квоты для работников-мигрантов по визам.

Видео дня

Работники-иностранцы из Индии в настоящее время пользуются наибольшей популярностью в РФ. В то же время жители бывшей советской Центральной Азии, которым не нужны визы, перестали приезжать в достаточном количестве. Официальные данные показывают, что в прошлом году они все еще составляли большинство из примерно 2,3 миллиона легальных иностранных работников, которым не нужна виза.

Но ослабление рубля, ужесточение миграционного законодательства и все более резкая антимигрантская риторика российских политиков уменьшили их количество и побудили Москву расширить визовые квоты для работников из других стран.

Выбор Индии для неквалифицированной рабочей силы отражает прочные оборонные и экономические связи между Москвой и Нью-Дели. Индия до недавнего времени покупала российскую нефть по сниженным ценам, которую Москва из-за западных санкций не может легко продать где-либо еще.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в декабре соглашение, которое облегчает трудоустройство индийцев в России. Первый вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров заявил тогда, что страна может принять "неограниченное количество" индийских работников. По его словам, в производстве нужно не менее 800 тысяч человек, а еще 1,5 миллиона – в сфере услуг и строительства.

Экономика России – последние новости

Российский Фонд национального благосостояния, который Владимир Путин активно использовал для покрытия военных расходов, уже через год может быть полностью исчерпан. До полномасштабного вторжения Фонд насчитывал 113 млрд долларов активов.

Москва в этом году может недополучить существенный объем средств от продажи нефти. Так, в бюджет РФ на 2026 год цена нефти заложена на уровне 59 долларов. В то же время в декабре средняя цена барреля российской марки Urals достигла отметки 39 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: