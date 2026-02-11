Украинская делегация может отправиться в Москву на переговоры лично с Путиным, - СМИ

Причиной является то, что действующий состав российской переговорной группы не имеет никакого влияния в Кремле и полномочий принимать важные решения по урегулированию войны.

Для ускорения переговорного процесса рассматривается возможность отправки украинской делегации в Москву на переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, который связывают с руководителем ОП Кириллом Будановым.

Украинские переговорщики могут отправиться на переговоры с Путиным

Отмечается, что причиной является то, что действующий состав российской переговорной группы не имеет никакого влияния в Кремле и полномочий принимать важные решения по урегулированию войны. Из-за этого переговоры фактически "стоят на месте".

По данным Telegram-канала, на последних переговорах в Абу-Даби прозвучало предложение сменить место встречи делегаций. Предполагается, что это может помочь добиться прогресса в переговорах.

Видео дня

Кроме того, в Telegram-канале добавили, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут стать "гарантами безопасности". Звучали предложения о том, что их самолет прилетит в Варшаву, где заберет украинских переговорщиков и полетит в аэропорт "Внуково", после чего обе делегации проведут прямые переговоры с Путиным.

"Но, несмотря на это, под вопросом остается участие во всем этом Кирилла Алексеевича Буданова, которого РФ заочно "арестовала" в 2023 году по надуманным обвинениям", - подчеркнули в Telegram-канале.

Реакция Москвы

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа в комментарии росСМИ заявил, что Россия "готова обеспечить полную безопасность" украинской делегации, если она решит приехать в Москву на переговоры. Он добавил, что Москва "уже много раз приглашала украинскую сторону и, в частности, президента Украины Владимира Зеленского".

Также Чепа заверил, что Россия якобы "заинтересована в конструктивных переговорах". Тем не менее, он выразил сомнения в том, что такой визит действительно состоится.

Без встречи с Путиным не удастся решить болезненные вопросы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти нашей страны открыты к встрече в любом формате с представителями РФ и США в рамках переговорного процесса по окончанию войны. По его словам, без встречи с главой РФ Владимиром Путиным не получится договориться по территориальным вопросам.

Зеленский отметил, что в мирном плане из 20 пунктов есть именно эти болезненные вопросы о территориях. Он подчеркнул, что эти вопросы кто-то отдельно из лидеров не сможет решить.

Вас также могут заинтересовать новости: